«أرادَ» تبدأ تسليم 255 منزلاً في «الجادة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة «أراد» إكمال دفعة جديدة من وحداتها السكنية في مجمّعاتها بالجادة - مشروع الشركة العملاق، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديد - حيث بدأت عمليات التسليم في أول أربعة مبانٍ من شقق أريج، والبالغ إجمالي عددها 255 وحدة سكنية، وذلك ضمن خطة التسليم النشطة التي وضعتها «أرادَ» لعام 2021.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «نستعد الآن للترحيب بباقة من المالكين الجُدد في الجادة وعددهم 465 مالكاً، وذلك بعد أن انتهينا من تشييد سبعة مجمّعات شقق خلال الربع الأول من هذا العام، موجهاً شكره لجميع من وضعوا ثقتهم في شركة أرادَ.. ونرحّب بهم في منازلهم الجديدة في أحد أكثر الوجهات العصرية حيوية ونشاطاً في إمارة الشارقة».