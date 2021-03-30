«عمومية البحيرة للتأمين» تقر توزيع 10% نقداً

أبوظبي (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، وذلك بمبلغ 25 مليون درهم.

وعقدت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين، ظهر يوم الاثنين، بمقر الشركة الرئيس في الشارقة، وترأس الاجتماع الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض نتائج أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31 - 12 - 2020.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال القاسمي، إن قطاع التأمين شهد تحديات عدة، خلال العام الماضي في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، لكن بثقة المؤمن لهم استطاعت الشركة التعامل مع المستجدات كافة بحكمة وروية.

وحققت فروع التأمين بالشركة زيادة في أرباحها بنسبة بلغت نسبتها 28% مقارنة بعام 2019، وارتفع مجموع صافي الدخل إلى 24 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 - 12 - 2020 مقارنة بـ 22 مليون درهم للسنة السابقة، بزيادة نسبتها 9%، مع الأخذ بالاعتبار تراجع دخل العقار من الإيجارات، وانخفاض القيمة العادلة للعقار المملوك للشركة.