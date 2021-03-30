«أبوظبي التجارية» عضو في المنتدى الدولي للمحاكم التجارية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت محكمة أبوظبي التجارية، في الاجتماع الثالث للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFOCC)، والذي استضافته المحكمة العليا في سنغافورة عن بُعد، بمشاركة ممثلي أكتر من 35 نظاماً قضائياً.

وتأتي مشاركة محكمة أبوظبي التجارية، في هذا الاجتماع، عقب حصولها على عضوية المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، وذلك تأكيداً على أهمية الدور المحوري للوجود في المحافل الدولية وعرض التجربة المتميزة لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي ويدعم تنافسيتها.

ويعزز حصول محكمة أبوظبي التجارية، على عضوية المنتدى الدولي، من عملية تبادل الخبرات ودعم جهودها ودورها في توفير العدالة الناجزة، باعتبارها محكمة متخصصة في الفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، اعتماداً على القضاء المتخصص وتراكم الخبرات لدى القضاة المختصين، بما ينعكس على جودة واتساق الأحكام القضائية، ويحقق سرعة الفصل في الدعاوى.

وشهد الاجتماع، تبادل أعضاء المنتدى الدولي، وجهات النظر المتعمقة والمشاركة البناءة في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك إجراءات عملية التقاضي، وآلية التحكيم وعمل المحاكم، وإنفاذ الأحكام التجارية وفق أفضل الممارسات الدولية في إدارة القضايا واستخدام التكنولوجيا في المحاكمات.