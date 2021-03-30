«شراع» شريك استراتيجي لـ«استثمر في الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أمس مذكرة تفاهم تضمنت اعتماد «استثمر في الشارقة» شريكاً استراتيجياً لمركز «شراع»، بهدف تعزيز جهودهما عبر آليات عمل مشتركة لاستقطاب الشركات الناشئة وتحفيز نموها بما يرسخ مكانة إمارة الشارقة كبيئة داعمة للابتكار ورواد الأعمال في المنطقة.

وأبرم مذكرة التفاهم نجلاء المدفع، مدير مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة» في مقر مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» بالقصباء.

ويلتزم مكتب «استثمر في الشارقة»، بموجب مذكرة التفاهم، بدعم منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة من خلال تسهيل تواصل المستثمرين مع الشركات الناشئة، وإتاحة الفرص أمامهم لبناء علاقات تعاون بناءة، وذلك عبر منصة شراع الإلكترونية، كما سيقدم المكتب لأعضاء مركز «شراع» فرصة الاستفادة من الخدمات المخفضة التي يوفرها مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، إلى جانب مزايا بطاقة رواد الأعمال.