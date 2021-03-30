«الاقتصاد» تبحث زيادة مساهمة «الرعاية الصحية» في دفع عجلة النمو

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع «مجموعة رجال أعمال دبي لقطاع الرعاية الصحية» آفاق التعاون لتعزيز مساهمة القطاع الطبي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأطلع معاليه المجموعة على رؤية الوزارة فيما يخص فرص تنمية القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة، وفي إطار خطة الدولة للخمسين عاماً القادمة.

كما استمع معاليه إلى آراء رجال الأعمال ومقترحاتهم وخططهم لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وركز الجانبان، خلال الاجتماع، على تنمية أوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لرفع تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الرعاية الصحية، من خلال توفير السياسات والتشريعات الاقتصادية المحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، وبالتالي تطوير منشآته وخدماته وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا في تنميته، ورفع جاذبية الدولة أمام أنشطة السياحة العلاجية والاستشفائية، وتعزيز مكانتها كوجهة للخبرات والعقول والمواهب في هذا المجال.

وتابع: «ركزنا خلال الاجتماع على بحث سبل توطيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الطبي خلال المرحلة المقبلة لصياغة سياسات وتشريعات حديثة تعزز قدرة القطاع على النمو وتزيد من جاذبية أنشطة الرعاية الصحية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير السياسات المحفزة للاستثمار وفرص الأعمال في هذا المجال، وإقامة مشاريع طبية جديدة ورائدة في الدولة، لا سيما القائمة على التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار، مما يزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويعزز بالتالي مستوى التنوع والتنافسية والاستدامة في الاقتصاد الوطني بصورة عامة».

وأضاف معاليه: «سنعمل مع شركائنا في القطاع الخاص الطبي بدولة الإمارات على توفير البيئة الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع، لا سيما في مجال الإنتاج الدوائي والصناعات الصيدلانية وتطوير المنشآت الطبية الرائدة وتعزيز مكانة الدولة كوجهة للشركات العالمية المختصة بالرعاية الصحية، فضلاً عن ترسيخ سمعة الدولة كوجهة مرموقة في مجال السياحة والخدمات الطبية والعلاجية». وقد بلغت نسبة مساهمة أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2019 نحو 1.3%، وأكثر من 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث بلغت قيمة الإنفاق الصحي للدولة في العام نفسه 56.2 مليار درهم.

وحققت أنشطة القطاع نمواً بنسبة 3.1% في 2019 مقارنة بعام 2018، وبنسبة 21.1% مقارنة بعام 2015. واستحوذت الرعاية الصحية ووقاية المجتمع على نسبة 8% من إجمالي الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2020.

الإمارات الأولى عالمياًً بعدد المنشآت الصحية

تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، ومنها المستشفيات التي يحوز أكثر من %85 منها الاعتماد الدولي، وفقاً لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية.

وتصنف دولة الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، حيث سجلت مبيعات السياحة العلاجية في الدولة 12.1 مليار درهم في عام 2018 ومن جهة أخرى، تستأثر دولة الإمارات بما يزيد على %40 من إجمالي صادرات الدول العربية من الأدوية.