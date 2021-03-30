«صندوق خليفة» و«ائتمان الصادرات» يعززان تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (وام)

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»، من شأنها أن تدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دخول سوق الصادرات، وتعزز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وتهدف المذكرة التي وقعها كل من موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في صندوق خليفة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية تجاه التنويع الاقتصادي غير النفطي.

ومن شأن هذه الشراكة أن تفيد هذه الشركات، حيث ستتيح «الاتحاد لائتمان الصادرات» لها الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل والمنتجات التأمينية المبتكرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مبادرات نوعية تساهم في تعزيز الصادرات الإماراتية.

وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها، وإجراءات اتخاذ القرار، بشكل مشترك من قبل صندوق خليفة والاتحاد لائتمان الصادرات.

وتنظم «الاتحاد لائتمان الصادرات» ندوات وورش عمل لتعريف الشركات المسجلة في صندوق خليفة بمزايا حلول حماية الائتمان التجاري ضد مخاطر التخلف عن السداد، مع التركيز على الحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها «الاتحاد لائتمان الصادرات» والتي تساهم في تعزيز تنافسية هذه الشركات على الصعيد العالمي.

كما ستعمل «الاتحاد لائتمان الصادرات» على توفير معلومات متعمقة حول السوق وتقارير تقييم مخاطر الدول لتسليط الضوء على المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجهها هذه الشركات عند العمل في الأسواق الخارجية.

من جانب آخر، يقوم الصندوق بالترويج لورش العمل هذه من خلال دعوة الشركات المسجلة في الصندوق لحضورها.

وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يعكس هذا التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزام صندوق خليفة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في عمليات التصدير للأسواق العالمية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «فخورون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع صندوق خليفة والتي من شأنها أن تعزز تنافسية الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة على الصعيد العالمي».