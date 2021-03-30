«عمومية سيراميك رأس الخيمة» تقر توزيع 7.5% نقداً

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أقرت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة أمس، أن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال عن عام 2020. وبلغ صافي ربح الشركة 147.3 مليون درهم، عند استبعاد عمليات إعادة تقييم الأراضي، والمخصصات على أصول تمتلكها الشركة لمرة واحدة، بحسب الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة «سيراميك رأس الخيمة»، الذي ترأس الاجتماع (عن بُعد).

بدوره، قال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي للشركة: باستبعاد نتائج الربع الثاني، ارتفعت الإيرادات بنسبة 1%، لتبلغ 1.94 مليون درهم، مشيراً إلى تعافي أسواق البلاط والأدوات الصحية في الربع الثالث من 2020 إلى مستويات ما قبل الجائحة، بينما استمر تأثر أداء مستلزمات المائدة، بسبب الموجة الثانية لجائحة «كوفيد - 19»، وإغلاق القطاع الفندقية.