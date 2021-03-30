3 ملايين مقعد سعة الرحلات في مطارات الدولة خلال مارس

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، ارتفاع حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، خلال الأسبوع الذي بدأ في 29 مارس الجاري، إلى 640.879 ألف مقعد، ليصل بذلك إجمالي السعة المقعدية منذ بداية شهر مارس إلى أكثر من 3.05 مليون مقعد.

وأوضحت بيانات للمؤسسة، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة عبر مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري، زاد بأعلى نسبة منذ بداية العام بلغت 6.8% عن الأسبوع السابق الذي بلغت السعة المقعدية خلاله نحو 600 ألف و224 مقعداً.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 27.3% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة خلال الأسبوع والبالغة 2.349 مليون مقعد، وشهدت السعة المقعدية لرحلات الطيران في الدولة تفاوتاً ملحوظاً في الأداء الأسبوعي خلال شهر مارس، حيث بلغت في الأسبوع الأول نحو 605 آلاف مقعد، ثم نحو 600 ألف مقعد في الأسبوع الثاني، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 603 آلاف مقعد في الأسبوع الثالث الذي بدأ في 15 مارس، ثم إلى 600 ألف مقعد مرة أخرى في الأسبوع الذي بدأ بتاريخ 22 مارس، قبل أن ترتفع بقوة إلى 640 ألفاً و879 مقعداً في الأسبوع الذي بدأ أمس.

وبحسب البيانات الخاصة بقائمة أكبر 20 مساراً جوياً في العالم من حيث السعة المقعدية، خلال شهر مارس، استحوذت الإمارات على ثلاثة مسارات منها، شملت كلاً من الهند وباكستان ومصر، حيث جاء خط الإمارات - الهند في المرتبة الثانية عالمياً بإجمالي 1.17 مليون مقعد مقارنة بعد خط المكسيك - الولايات المتحدة الأميركية، بنمو 10% عن شهر فبراير الماضي، كما جاء خط الإمارات - باكستان في المرتبة الخامسة بإجمالي 483.1 ألف مقعد بنمو نسبته 12.9%، ثم خط الإمارات - مصر في المرتبة 17 بإجمالي 36.6 ألف مقعد بنمو نسبته 18.2%، متجاوزاً مستويات الشهر ذاته من عام 2020 خلال الفترة التي شهدت بداية تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19».