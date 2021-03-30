«جولدمان ساكس» يخفض توقعاته لنمو اقتصاد تركيا

إسطنبول (رويترز) قال بنك جولدمان ساكس، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18 بالمئة في أبريل قبل أن يتراجع إلى 15 بالمئة بحلول نهاية العام، بعد أن أدت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي إلى موجة مبيعات لليرة هذا الشهر.

وقال جولدمان، الذي توقع في السابق أن يبلغ التضخم 12.5 بالمئة في نهاية 2021، إن البنك المركزي تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 13 بالمئة منذ تعيينه في المنصب في 20 مارس.

وخفض بنك الاستثمار الأميركي أيضاً توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا لعام 2021 إلى 3.5 بالمئة من 5.5 بالمئة وتوقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5 بالمئة.