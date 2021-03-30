«شاومي» للهواتف تستثمر في السيارات الكهربائية

بكين (أ ف ب) -أعلنت «شاومي» الصينية للهواتف الذكية الثلاثاء أنها تعتزم الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية على مدى العقد القادم، لتلتحق في ذلك بركب شركات صينية أخرى.

وأبلغت «شاومي» التي تعد إحدى أكبر شركات إنتاج الهواتف الذكية في العالم، بورصة هونج كونج أنها ستنشئ شركة تابعة لها تتولى أعمالها في قطاع السيارات الكهربائية، باستثمار أولي يبلغ 10 مليارات يوان (1.52 مليار دولار).

ويتوقّع أن تشكّل مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة نصف إجمالي مبيعات السيارات في الصين في العام 2035، وفق خريطة طريق أصدرها القطاع العام الماضي.

وتعلّق شركات صناعة السيارات آمالاً على ميل متزايد إلى السيارات الكهربائية في مستقبل يتوقّع أن تضطلع فيه الصين بدور ريادي على هذا الصعيد.

والثلاثاء، أعلن المدير الرئيس لشاومي لاي جون أنه سيتولى إدارة قسم السيارات الكهربائية في الشركة.

وتأتي خطوة «شاومي» بعدما سبقتها إليها مجموعة من الشركات، إذ أعلن محرّك البحث على الإنترنت «بايدو» في يناير دخوله في شراكة مع الصانع «جيلي» لإنتاج سيارات كهربائية.

ويتزايد اهتمام المستثمرين في الشركات الصينية على غرار «إكسبنج» و«لي أوتو» اللتين دخلتا السوق المالية الأميركية العام الماضي.

وسبق أن أطلقت شركات عالمية تعهّدات على صعيد إنتاج السيارات الكهربائية في الصين على غرار «فولكسفاجن» و«بي ام دبليو».