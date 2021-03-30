مسح: معنويات المستهلكين الأميركيين ترتفع لذروة عام

واشنطن (رويترز) - ارتفعت معنويات المستهلكين الأميركيين في مارس إلى أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة كوفيد-19، وهو ما يدعم آراء بأن النمو الاقتصادي سيتسارع خلال الشهور المقبلة مدفوعاً بمزيد من التحفيز المالي وتحسن الوضع الصحي العام.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد اليوم الثلاثاء: إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين قفز إلى قراءة عند 109.7 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، من 90.4 نقطة في فبراير.

لكن المعنويات ما زالت أقل كثيراً من القراءة المرتفعة البالغة 132.6 نقطة التي سجلتها في فبراير 2020.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يصعد المؤشر إلى 96.9 نقطة.