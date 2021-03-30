الطلب على البنزين في أميركا يتجاوز مستويات ‭2020‬

نيويورك (رويترز) - تجاوزت مبيعات البنزين في الولايات المتحدة في ‭‭2021‬‬ مستويات العام السابق للمرة الأولى منذ مارس 2020 عندما بدأ فرض إجراءات للعزل العام على نطاق واسع بسبب فيروس كورونا، وفقاً لتقرير صدر اليوم الثلاثاء من خدمة معلومات أسعار النفط التي تقدمها آي.إتش.إس ماركت.

ومع ذلك، لا يزال الطلب أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وهذه الزيادة على أساس سنوي هي بالأحرى انعكاس لتراجع شديد للطلب العام الماضي وليس لتعاف اقتصادي قوي هذا العام، حسبما ذكر التقرير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك النفط في الولايات المتحدة انخفض ‭‭27‬‬ في المئة في أبريل العام الماضي من مستواه قبل عام بسبب إيقاف حركة الطيران وإجبار الناس على البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر التقرير، الذي شمل ‭‭25‬‬ ألف محطة للوقود في أنحاء الولايات المتحدة، إن مبيعات البنزين للأسبوع المنتهي في ‭‭20‬‬ مارس ارتفعت ‭‭10.1‬‬ في المئة عن مستوياتها قبل عام‭‬‬. لكن المبيعات ظلت أقل بنسبة ‭‭16‬‬ في المئة من مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف التقرير أنه منذ بداية عام ‭‭2021‬‬، كانت كميات البنزين أقل من مستوياتها قبل عام بنسبة تراوحت في الغالب بين ‭‭15‬‬ و‭‭18‬‬ في المئة.