سوق أبوظبي تتصدر مكاسب بورصات الخليج

أبوظبي (رويترز) - أغلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعة اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2005، لتقود مكاسب الأسواق الرئيسة في دول التعاون الخليجي، في حين تدعم المؤشر السعودي بسهم الشركة السعودية للكهرباء، بعد أن أعلنت عن أرباح سنوية قوية. وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعاً 1.5 بالمئة إلى 5911 نقطة، تقوده زيادة 2.7 بالمئة في سهم اتصالات و1.3 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات. بدأت أبوظبي، تداول العقود الآجلة لخام مربان أمس الاثنين، لتتيح ما قد يصبح سعراً معيارياً بديلاً لتداول خامات الشرق الأوسط. وقال وائل مكرم، محلل السوق لدى آي.سي.إم.كوم: «إنها خطوة عظيمة أن يكون خام نفط أبوظبي الرئيسي متداولاً تداولاً حراً في أنحاء العالم. يكفل هذا مزيداً من الشفافية والموثوقية للمتعاملين والمستثمرين. وسيمكن أيضاً متداولي النفط من تغطية انكشافاتهم». وأضاف مكرم أنه مع تنامي أحجام التداول، ستزداد أهمية العقود الآجلة لبورصة إنتركونتننتال أبوظبي، وهو ما قد يمهد لأدوات جديدة نافعة للمستثمرين. وقفز سهم الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) 14 بالمئة مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة. بدأت جلفار تصنيع لقاح من شركة سينوفارم الصينية، في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وجي.42 بأبوظبي. وبموجب المشروع المشترك، يقام مصنع رئيسي جديد في أبوظبي بطاقة إنتاجية 200 مليون جرعة لقاح سنوياً.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة إلى 2556 نقطة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.8 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي القياسي 0.2 بالمئة إلى 9635 نقطة، مدعوماً بصعود سهم السعودية للكهرباء 9.9 بالمئة، بعد أن أعلنت عن زيادة قوية في أرباح العام بأكمله. واقترحت الشركة توزيعاً نقدياً قدره 0.70 ريال للسهم عن 2020. لكن خسائر سهم مصرف الراجحي حدت من مكاسب المؤشر، وذلك بعد بدء تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

وفي بورصة قطر، أغلق المؤشر مرتفعاً 0.6 بالمئة إلى 10381 نقطة، إذ صعد سهم مصرف الريان 2.4 بالمئة.

وفي سوق البحرين نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1454 نقطة، كما تراجع المؤشر في سوق مسقط 0.1 بالمئة إلى 3681 نقطة، وهبط مؤشر بورصة الكويت 0.3 بالمئة إلى 6269 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر البورصة المصرية عند 10740 نقطة.