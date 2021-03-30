بورصة «وول ستريت» تفتح منخفضة

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ أثرت زيادة لعوائد السندات الأميركية على الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا ذات الثقل، بينما ارتفعت أسهم قطاعي البنوك والصناعة المتداولة دون قيمتها والتي من المتوقع أن تستفيد من إعادة فتح الاقتصاد.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 43.5 نقطة بما يعادل 0.13 بالمئة إلى 33127.88 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 متراجعاً 7.7 نقطة أو 0.2 بالمئة إلى 3963.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 50.8 نقطة أو 0.39 بالمئة، إلى 13008.804 نقطة.