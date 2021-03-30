1.9 مليار دولار التداولات العقارية في البحرين خلال 2020

المنامة (الاتحاد) شهدت الصفقات العقارية في البحرين تحقيق زيادة بنسبة 14% و20% في الربعين الثالث والرابع من عام 2020 مع تحقيق العمليات والأنشطة العقارية ما قيمته 1.9 مليار دولار (717.4 مليون دينار بحريني) في 2020.

وتهدف الخطة الوطنية لتنظيم القطاع العقاري 2021 – 2024 التي تم إصدارها مؤخراً إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ضمن الجهود المستمرة التي تقودها البحرين في تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث تتضمن الخطة 4 مبادرات و17 مشروعاً تشمل القوانين والتشريعات، والخطط بعيدة المدى، والمبادرات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري.

ومن شأن المشاريع العقارية الكبرى في المملكة التي تزيد قيمتها على 12 مليار دولار بما في ذلك «إيجل هيلز» و«مراسي البحرين» و«ديار المحرق» و«دلمونيا» و«خليج البحرين» أن تزيد من النمو والازدهار.

وقال علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين «يعكس انتعاش القطاع العقاري في المملكة فاعلية ما طرحته البحرين من مبادرات ومشاريع لتحقيق النمو فيها، حيث يجري العمل على تنفيذ العديد من المشاريع العقارية المميزة وذلك ضمن خطة لتطوير البنية التحتية في البحرين».

وتسعى وزارة الإسكان في البحرين إلى التحويل الرقمي لخدماتها بهدف تطوير وتحسين ما تقدمه من خدمات بالإضافة إلى ما تم إنجازه من إنشاء 30 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام الماضية، وقد أتمّت الوزارة 45 ألف عملية إلكترونية عبر الإنترنت في 2020، وهو ما نتج عنه تخفيض بنسبة 75% في التزاحم نحو التقدم لطلب الخدمات الإسكانية.