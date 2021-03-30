3.2 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 3.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 202 مبايعة بقيمة 468.96 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 133.37 مليون درهم و181 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 335.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 92 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.72 مليار درهم منها 23 رهن أراضٍ بقيمة 278.95 مليون درهم و60 رهن فلل وشقق بقيمة 2.44 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة ملياري درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 100 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 59.04 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 48 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 5 ملايين درهم.