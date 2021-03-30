أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لاجتماع "أوبك"

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عقب استئناف حركة الشحن عبر قناة السويس بعد أيام من الانتظار وتحول الأنظار إلى اجتماع أوبك+ الذي قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات وسط عمليات إغلاق جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 15 سنتاً بما يعادل 0.2 بالمئة ليصل إلى 64.83 دولار للبرميل بعد أن حقق مكاسب بلغت 0.6 بالمئة أمس. وتراجع الخام الأميركي سنتاً واحداً ليسجل 61.55 دولار للبرميل.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس مساء أمس الاثنين بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع، بينما تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.



