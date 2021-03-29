«سياحة أبوظبي»: تمديد إعفاء المنشآت الفندقية من الرسوم

رشا طبيله (أبوظبي)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن تمديد الإعفاء من الرسوم السياحية ورسوم البلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي حتى 30 من يونيو المقبل. وأشارت الدائرة في تعميم أصدرته أمس، إلى أنه تم تمديد إعفاء المنشآت الفندقية من الرسم السياحي ورسم البلدية، ورسم البلدية للغرف. وأكدت الدائرة ضرورة أن تلتزم المنشآت الفندقية بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول 5 أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

ويبدأ تطبيق الإعفاء على الرسوم المذكورة أعلاه، اعتباراً من بداية العام الجاري، وحتى نهاية يونيو المقبل. وبينت الدائرة أنه في حال تحصيل أي من الرسوم المذكورة أعلاه من العملاء فيما بعد 1 يناير 2021 وحتى تاريخ هذا التعميم، وسداد المنشأة الفندقية لهذه الرسوم للدائرة، ستقوم الدائرة بإرجاعها للمنشأة بشرط عدم وجود مستحقات على المنشأة الفندقية قبل 1 يناير 2021.

