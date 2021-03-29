التداول الحـر يؤهل «مربان» لدخول أسواق جديدة

سيد الحجار (أبوظبي)

يسهم بدء التداول الحر لخام «مربان» على غرار خام «برنت» وخام «غرب تكساس الوسيط» في توفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين، ويمكّنهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل، كما تتيح هذه الخطوة لـ «أدنوك» إيصال خام «مربان» إلى شريحة أوسع من العملاء.

وأكد مسؤولون بشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، أهمية إطلاق العقود الآجلة لخام مربان في تعزيز تنافسيته وجاذبيته كخامٍ مميّز في الأسواق العالمية، موضحين أن بدء تداول عقود مربان الآجلة يعني أن خام مربان، الذي تنتجه «أدنوك» وأبوظبي، أصبح سلعة عالمية يتم التداول عليها في جميع أنحاء العالم على النظام العالمي نفسه الذي يتم فيه تداول العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وبالتالي سيدخل خام مربان لأسواق جديدة ويصل إلى عملاء جدد.

وأشاروا، في تصريحات صحفية أمس، إلى أهمية هذه الخطوة في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي، وخلق قيمة مضافة لـ«أدنوك» ولعملائها، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي و«أدنوك» مركزاً عالمياً في قطاع النفط العالمي.

وأصبح «مربان» اليوم الخام المفضل في العديد من الأسواق العالمية، لا سيما في آسيا، كما أنه الخام المفضل لأكثر من 60 عميلاً في 30 دولة، وذلك لجودته العالية وإمداداته الموثوقة والمستقرة والقدرة على زيادة إنتاجه لتلبية الطلب المتنامي، ومع زيادة الطلب على الطاقة وسعي العالم إلى خفض الانبعاثات الكربونية، سيصبح «مربان» أكثر جاذبية ورواجاً باعتباره خاماً منخفض الكربون، إذ إن مستويات الانبعاثات الكربونية من خام مربان هي أقل من نصف متوسط الانبعاثات في قطاع النفط والغاز العالمي.

خطوة نوعية

وأوضح خالد سالمين الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أن هذا الإنجاز التاريخي يعزز من مكانة الإمارات وأبوظبي و«أدنوك» على صعيد الطاقة العالمي، موضحاً أن إطلاق عقود خام مربان خطوة جديدة في إطار النقلة النوعية الشاملة التي شهدتها «أدنوك» خلال السنوات الخمس الماضية في جميع مجالات وقطاعات أعمالها.

وأضاف: هدفنا الرئيس من هذه الخطوة هو خلق قيمة مضافة من كل برميل يتم إنتاجه وتكريره وشحنه وبيعه، ولا شك في أن عقود خام مربان تهدف إلى زيادة الربحية والعائد الاقتصادي، وخلق قيمة مضافة لـ«أدنوك» ولعملائها.

وتابع: سيكون تداول خام مربان بشكل مماثل لعقود برنت وغرب تكساس الوسيط على مدار 22 ساعة في اليوم، ونستهدف جعل مربان خاماً حر التداول عالمياً، وبما يساعد على دخول أسواق جديدة حول العالم، بالإضافة إلى تميزه بشفافية التسعير ومساعدة عملائنا على إدارة مخاطر تقلبات النفط بشكل أفضل.

وأكد سالمين أن هناك العديد من المزايا التي تجعل «مربان» مؤشراً سعرياً جديداً بأسواق النفط، لاسيما في ظل توافر المزايا المتعلقة بالبنية التحتية القوية لإنتاج وتصدير الخام، حيث يصل حجم إنتاج «مربان» إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بـ 800 برميل يومياً لخام برنت، كما أنه خام خفيف، فضلاً عن تنوع البائعين أو المنتجين وكذلك المشترين، حيث يوجد 7 شركاء لـ«أدنوك البرية»، لهم حقوق البيع، فيما يصل الخام إلى 60 عميلاً في 30 دولة.

أسواق جديدة

من جهته، أكد ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، أن هذا الإنجاز التاريخي جاء بدعم القيادة الرشيدة، والنقلة النوعية الشاملة التي استطاعت «أدنوك» تحقيقها خلال السنوات الخمس الماضية في أعمال الشركة كافة، ومن ضمنها عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، موضحاً أنه مع إطلاق العقود الآجلة لخام مربان وبدء تداولها، يدخل خام مربان أسواقاً جديدة ويصل إلى عملاء جدد.

وأوضح المزروعي أن تداول خام مربان في بورصة أبوظبي يعني أن خام مربان أصبح سلعة عالمية يتم تداولها في جميع أنحاء العالم على نفس النظام العالمي الذي يتم فيه تداول العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي، وخلق قيمة إضافية لـ«أدنوك»، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً ورائداً لتجارة السلع والطاقة.

وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي قد أعلن في نوفمبر 2019 إطلاق آلية تسعير جديدة لخام «مربان» الذي تنتجه «أدنوك» تم بموجبها تغيير الآلية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، ليتم تطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق وتعتمد عقود «مربان» الآجلة كمؤشر سعري.

وإلى جانب «أدنوك»، انضمت 9 من أكبر شركات الطاقة العالمية كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

زيادة الإنتاج

يرتبط اسم «مربان» بتاريخ إنتاج النفط في الإمارات، حيث تم اكتشاف النفط في حقل باب المعروف بإنتاج خام مربان عام 1958، وبحلول عام 1961 تم الانتهاء من حفر 7 آبار، ليبدأ بعدها إنتاج وتصدير 4 آلاف برميل من النفط يومياً، وصولاً إلى القدرة الإنتاجية الحالية التي تقدر بنحو مليوني برميل يومياً، يتم إنتاجها من 2000 بئر موزعة على 12 حقلاً.

ولضمان إمداده السلس، فإن أكثر من 1000 كيلومتر من خطوط أنابیب «أدنوك» تنقل «مربان» إلى أحدث محطات التصدير في جبل الظنة والفجيرة، ليتم تصديره إلى أكثر من 30 دولة، ويصل إلى أكثر من 60 عميلاً.

تداول حر

وفي إطار جهودها لتعزيز مكانة خام مربان وجعله مؤشراً سعرياً موثوقاً في أسواق النفط العالمية، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مؤخراً، السماح لعملائها بالتداول الحر لجميع خامات النفط التي تنتجها والتي تشمل «مربان» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو»، في الأسواق العالمية، وذلك ابتداءً من الشهر الأول لتداول العقود الآجلة لخام مربان الجديدة.

وتسهم هذه الخطوة في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي، وخلق قيمة إضافية لـ«أدنوك» وعملائها من خلال زيادة الطلب، ورفع قيمة جميع أنواع النفط الذي تنتجه الشركة، وتوفير مرونة أكبر لعملاء «أدنوك» في إدارة مشترياتهم من النفط الخام، وتمكينهم من إدارة مخاطر تقلبات السوق بشكل أفضل.

وكانت «بورصة إنتركونتيننتال» قد أكدت في فبراير، أن عقود مربان الآجلة لشهر يونيو 2021 هي أول العقود التي سيتم تداولها في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وذلك في شهر أبريل 2021 ليتم تسليمها فعلياً في يونيو، ووفقاً لذلك، سيسمح لعملاء «أدنوك» بإعادة بيع إنتاج «أدنوك» من خامات النفط في الأسواق العالمية في يونيو 2021.

وقعت «أدنوك» و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» مؤخراً اتفاقيات جديدة مع شركتي «رونجشنج للبتروكيماويات» و«يونيبك» الصينيتين حول تداول العقود الآجلة لخام مربان المقبل، وذلك عقب توقيع اتفاقيات سابقة مع شركات في الولايات المتحدة الأميركية واليابان.

خصائص ومزايا

يعتبر «مربان» خاماً خفيفاً، منخفض الكبريت، ويمكن استخدامه لتكرير العديد من المنتجات، مثل البنزين، والديزل، ووقود الطائرات، ويتميز بعوامل وخصائص عدة، تسهم في جعله مؤشراً سعرياً جديداً للنفط، مثل التركيبة الكيميائية، وتوافر مستوى إنتاج ثابت ومستقر، واستقلالية «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

ومن المقرر تسعير خام مربان كعقد تسليم لمدة شهرين في المستقبل، وتسليم العقد للعملاء يكون على أساس البيع كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة «FOB» على أن يكون التسليم من ميناء الفجيرة.

ويستخدم خام «مربان» من قبل أكثر من 60 مصفاة في أنحاء العالم كونه الخام المفضل لدى عددٍ كبيرٍ من عملاء «أدنوك» حول العالم ويصدر إلى جميع البلدان الآسيوية تقريباً.

23 مؤسسة مالية

أعلنت «بورصة إنتركونتيننتال» مؤخراً انضمام 23 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية لإجراء عمليات التداول والمقاصة والتسوية المباشرة للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، الأمر الذي يمكّن العملاء المسجلين في البورصة من تداول العقود الآجلة لخام مربان من خلال هذه المجموعة من البنوك والمؤسسات المالية. وتضم القائمة من بين أعضائها «إيه بي إن آمرو شيكاغو كليرينج» و«أدفانتيدج فيوتشرز»، و«إيه دي إم إنفستور سيرفيسيز ليمتد»، و«بانكو سانتاندر»، و«بي إن بي باريبا إس إيه»، و«سيتي بانك جلوبال ماركتس ليمتد»، و«جولدمان ساكس آند كو وجولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«جي إتش فاينانشيال ليمتد»، و«ميزوهو سيكيوريتيز يو إس إيه»، و«فيليب كابيتال إنك»، و«آر جيه أوبراين آند أسوسيتس»، و«سوسيتيه جنرال».