17.7 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق المال المحلية أمس مكاسب سوقية بلغت قيمتها 17.7 مليار درهم، حيث زادت قيمة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 11.7 مليار درهم إلى 846.3 مليار درهم، في حين كسبت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي نحو 6 مليارات درهم جديدة لتبلغ 357 مليار درهم.

وارتدت أسواق المال المحلية أمس للأعلى بدعم من ثقة المستثمرين في السوق بأداء الشركات المدرجة، والاقتصاد الوطني، حيث أغلق سوق العاصمة أبوظبي مرتفعاً بنسبة 1.17%، فيما أغلق سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 2.1% وسط توافر سيولة عالية للتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليار درهم.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 11.7 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق عند إغلاق جلسة تداولات الأمس، لتبلغ 846.3 مليار درهم مقارنة مع 834.6 مليار درهم أول أمس. وارتفع المؤشر العام للسوق بقيمة 67.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5824 نقطة أمس مقارنة مع 5757 نقطة أول أمس.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي إلى 357 مليار درهم أمس قارنة مع 351 مليار درهم أول أمس، عند مستوى الإغلاق البالغ 2552.6 نقطة للمؤشر العام الذي ارتفع بنحو 53 نقطة.

وتوزعت السيولة المتداولة في السوقين على 893 مليون درهم تداولات سوق العاصمة أبوظبي فيما بلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي نحو 210 ملايين درهم.

وجاء الارتفاع في سوق أبوظبي بدعم من ارتفاع أسعار السوق لعدد من الأسهم القيادية حيث ارتفع سعر سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 3.65%، ليغلق عند 4.54 درهم للسهم، ثم ارتفاع سعر العالمية القابضة بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 61.5 درهم، وارتفعت أسهم البنوك لكل من أبوظبي الوطني بنسبة 0.14% وأبوظبي التجاري بنسبة 0.49% وكذلك سهم الدار العقارية بنسبة 0.27%.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سعر سهم داماك العقارية بنسبة 14.15% إلى 1.29 درهم للسهم، كما ارتفعت أسهم قيادية مثل سهم إعمار العقارية بنسبة 2.89% ليغلق على سعر 3.55 درهم للسهم، والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.72% ليغلق على سعر 11.30 درهم للسهم.