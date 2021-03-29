«الماليـة» تطلق نسخة حديثة من نظام رد الإيراد الإلكتروني لرسوم الخدمات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة المالية النسخة المحدثة من نظام رد الإيراد الإلكتروني لرسوم الخدمات والمعاملات لدى الجهات الاتحادية. وتوفر النسخة الحديثة مزايا جديدة لتسهيل وتسريع إجراءات رد رسوم الخدمات للمتعاملين في كافة الوزارات الاتحادية.

و أشار سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية إلى أن إطلاق النسخة المحدثة من النظام تأتي بهدف توفير خدمات مالية شاملة ومتكاملة تنال رضا المتعاملين وتعزز من ريادة النظام المالي في الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال «اتخذت وزارة المالية خلال السنوات الماضية العديد من الخطوات الاستباقية لمواكبة الثورة الرقمية وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تطوير كافة خدماتها المقدمة للمتعاملين في القطاعين الخاص والحكومي من خلال اعتماد الخدمات والتطبيقات الذكية، وبما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وتحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071».

سعيد اليتيم

وأضاف: «أثبتت هذه الخطوات الاستباقية فعاليتها في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم والتي فرضت على معظم الشركات والهيئات والمؤسسات العمل عن بُعد وأيضاً توفير كافة الخدمات بشكل رقمي كامل، وتفوقت وزارة المالية في تقديم خدماتها وبكفاءة عالية لكافة عملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني بنسبة 100% ودون الحاجة لمغادرة منازلهم أو مكاتبهم، وبما يضمن صحتهم وسلامتهم».

وتوفر النسخة المحدثة من نظام رد الإيراد الإلكتروني للعملاء خاصية الدخول المؤمن الموحد من موقع وزارة المالية، والذي يتيح للمتعامل تسجيل الدخول للخدمة من موقع وزارة المالية أو عبر الهوية الرقمية (UAE PASS)، وخاصية «إدارة المنازعات» وهي التي تمكن المتعامل من مراجعة حالة طلبه وفقاً لرقم الطلب عند الانتهاء من تقديمه، كما توفر لأصحاب الهمم خاصية قراءة النصوص آلياً وذلك تماشياً مع معايير جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية. ويستطيع النظام وبمجرد إدخال رقم الإيصال التعرف آلياً على اسم الجهة وتفاصيل المبلغ المراد استرداده دون حاجة المتعامل لكتابة تفاصيل الإيصال.

يشار إلى أن عدد المتعاملين المستخدمين للنظام كان قد بلغ 428 متعاملاً في عام 2018، و2962 متعاملاً في عام 2019، فيما وصل عدد المتعاملين إلى 5604 متعاملين في عام 2020، وذلك خلال فترة انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) مما يعد مؤشراً إيجابياً بارتفاع نسبة استخدام النظام نظراً لسهولة وسلاسة الإجراءات الإلكترونية لاسترجاع الرسوم المستحقة للمتعاملين.