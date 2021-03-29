«دبي للخدمات» تطرح إطار عمل بشأن «الأصول المالية الرقمية» للتشاور

دبي (الاتحاد)

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية أمس «إطار عمل تنظيم «الأصول المالية الرقمية، للتشاور العام لفترة ثلاثين يوماً، وذلك استجابة للاهتمام الكبير الذي شهده هذا المجال من قبل المشاركين في القطاع المالي، ما دفع السلطة لوضع مقترح تنظيمي شامل ومبتكر لتنظيم الأصول المالية الرقمية (Security Tokens).وعملت السلطة عن كثب مع الأطراف المعنية الرئيسية في دبي وحول العالم لتشكيل تصور شمولي بشأن مستقبل القطاع المالي والنمو المتسارع للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك التطبيقات المختلفة لتقنية دفتر الحسابات الموزّع.وينشأ عن الأصول المالية الرقمية حقوقًا والتزامات مماثلة أو شبيهة إلى حد كبير بأدوات الاستثمارات التقليدية.

وقد استخدمت سلطة دبي للخدمات المالية مصطلح «الأصول المالية الرقمية « لشيوعه في القطاع، إلا أن إطار العمل يتجاوز موضوع الأوراق المالية النموذجية ليشمل المشتقات المالية الأخرى، ليتيح ذلك استخدام تقنية دفتر الحسابات الموزّع والتقنيات المماثلة عبر كامل الطيف الاستثماري بطريقة متسقة.

ويُعتبر مقترح السماح بالوصول المباشر للعملاء تحولًا جذريًا عن نموذج التداول الحالي القائم على الوساطة في السوق. في حين يتناول المقترح الضمانات الأكثر ملائمة لتلبية احتياجات حماية المستثمر والتصدي لمخاطر سوء السلوك، مع التركيز أيضًا على نزاهة الأسواق والاستقرار المالي وكيفية التعامل مع تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيئة تدعم الوصول المباشر.