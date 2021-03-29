لجنة بـ«الاتحادي» تعتمد تقرير قانون تنظيم اتحاد الملاك

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وأوضح رئيس اللجنة، أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها التقرير النهائي الخاص بمشروع القانون الذي يتكون من 40 مادة.