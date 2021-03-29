14.31 مليون درهم دخل إشراق التشغيلي

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة إشراق للاستثمار 14.31 مليون درهم دخلاً تشغيلياً صافياً وخسائر صافية بقيمة 80.03 مليون درهم للسنة المنتهية في31 ديسمبر2020. وحافظت استثمارات الشركة في مجالات العقارات والتمويل وتوليد الإيرادات، على ربحيتها الثابتة رغم الاضطرابات الشديدة التي سببها تفشي وباء «كوفيد- 19».وحققت هذه الاستثمارات دخلاً نقدياً بلغ 23.5 مليون درهم للسنة الكاملة المنتهية في31 ديسمبر2020.

واستردت محفظة الشركة للاستثمار في الأسهم 25 مليون درهم من الخسائر غير النقدية التي تكبدتها نتيجة الركود.وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «كان العام 2020 حافلاً بالتحديات، لكن إشراق نجحت بتجاوزها تزامناً مع التزامنا في مجلس الإدارة بمواصلة تنويع قاعدة أصولنا لتحقيق الدخل. وقد بدأت بوادر التعافي بالظهور بوضوح خلال الربع الأخير من العام بدعمٍ من الجهود المذهلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي للوباء».