سويسرا تنجز الأعمال الإنشائية لجناحها في أكسبو 2020 دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت سويسرا اليوم عن إنجاز مرحلة الأعمال الإنشائية لجناحها في إكسبو 2020 دبي والذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 78 مليون درهم (18 مليون يورو)، والانتقال إلى المرحلة الأخيرة الخاصة بالتجهيزات الداخلية والمساحات الخضراء والمتوقع الانتهاء منها بوقت كاف قبل انطلاق الحدث مطلع أكتوبر المقبل.

ويضم الجناح هيكلاً مؤقتاً صمم على شكل مكعب مستوحى من الخيام البدوية، ويعتمد في الوقت ذاته الممارسات المستدامة للمباني بما في ذلك السقالات والمنسوجات المستدامة، فضلاً عن مواقع الجلوس في حديقة الجناح والتي تم صنعها من الخرسانة المعاد تدويرها.

وأكد ماسيمو بادجي السفير السويسري لدى دولة الإمارات والبحرين، خلال فعالية نظمها الجناح السويسري أمس بحضور مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، ثقته في نجاح تنظيم إكسبو 2020 دبي رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، خاصة في ظل حاجة الناس حول العالم للالتقاء مجدداً بشكل فعلي ومباشر، منوهاً بقدرة الدولة على الترحيب بالعالم في إكسبو دبي بالشكل الأمثل بعد النجاح الذي حققته في التعامل بكفاءة مع تداعيات الجائحة.

ولفت إلى أن العالم يحتاج للتفكير في قضايا ومجالات أخرى وليس فقط التركيز على الجائحة، وهنا يلعب إكسبو دبي دوراً مهماً انطلاقاً من شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل» في بث الأمل والتفاؤل، فالناس بحاجة للتفاعل المباشر ومشاركة تجاربهم وتحدياتهم وما يمكن تقديمه للمضي قدماً.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وسويسرا، أوضح بادجي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار يورو، في حين يبلغ حجم الاستثمارات السويسرية التراكمية في الإمارات 17 مليار دولار في قطاعات متنوعة على غرار الأغذية والأدوية والهندسة الكهربائية بالإضافة إلى القطاع العقاري، مشيراً إلى أن سويسرا تأتي ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية في الإمارات.

من جانبه أشاد المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، بالإنجاز الذي حققه جناح سويسرا في إكسبو 2020 دبي باكتمال مرحلة الأعمال الإنشائية، مشيراً إلى أن دور الجناح لن يقتصر على تقديم لمحة فريدة عن سويسرا فحسب، بل سيشكل منصة مميزة لتوطيد العلاقات القيّمة وخلق مسارات تعاون جديدة لمستقبل مشترك ومستدام.

ويقوم الجناح السويسري على فكرة تقديم انعكاسات لمعالم سويسرا الرئيسة والتي تضم الثقافة، والطبيعة والابتكارات، من خلال مجموعة من العناصر التي تشمل المساحات الخضراء الفريدة المنتشرة في سويسرا، فضلاً عن كون الدولة منصة للتكنولوجيا، والابتكار والإنجازات العلمية.

وعلى ضوء الرحلة المقسمة على ثلاث مراحل أساسية، سيحظى الزوّار بفرصة الاستمتاع بسويسرا عبر تجولهم في الجناح.