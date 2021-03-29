دبي تقود مكاسب أسواق الخليج الرئيسة

دبي (رويترز) أغلقت معظم أسواق الخليج على صعود اليوم الاثنين، وسط آمال في إعادة فتح قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة التي سدت الممر المائي المزدحم.

علقت السفينة «إيفر جيفن» البالغ طولها 400 متر في القناة، صباح الثلاثاء الماضي، إثر رياح قوية، مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.4 بالمئة إلى 9616 نقطة، مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة والبنك الأهلي التجاري 3.6 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين، محلل السوق لدى إف.اكس بريموس، «ثمة أمل جديد في أسواق الخليج حيث بدأت تتعافي العديد من الصناعات. هذه أنباء جيدة لأن السوق تضررت قليلاً الأسبوع الماضي، وكان الأداء ضعيفاً بعض الشيء».

وأضاف أن المحللين يتوقعون الآن أن تنتعش السوق من مصاعب الأسبوع الماضي بل وأن تسجل مكاسب كبيرة.

وزاد مؤشر دبي الرئيسي 2.1 بالمئة ليسجل 2553 نقطة، وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.7 بالمئة وإعمار العقارية 2.9 بالمئة.

كانت دبي القابضة، قالت اليوم، إنها أقامت شراكة مع خمس شركات لإقامة منشأة لتوليد الطاقة من المخلفات بأربعة مليارات درهم (1.09 مليار دولار).

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 1.2 بالمئة إلى 5824 نقطة. قاد الاتجاه الصعودي سهم اتصالات بزيادته 2.4 بالمئة.

وارتفع سهم شركه الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» 14.4 بالمئة بعدما بدأت الشركة تصنيع لقاح شركة سينوفارم الصينية ضمن مشروع مشترك بين سينوفارم وجي.42 في أبوظبي.

بموجب المشروع المشترك، يقام مصنع كبير في أبوظبي بطاقة 200 مليون جرعة لقاح سنوياً.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 10324 نقطة، إذ زادت معظم الأسهم ومن بينها صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات.

وفي سوق البحرين، نزل المؤشر واحدا بالمئة إلى 1458 نقطة، وفقد مؤشر سوق مسقط 0.5 بالمئة ليبلغ 3684 نقطة، كما خسر مؤشر بورصة الكويت 0.3 بالمئة مسجلاً 6290 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 بالمئة إلى 10738 نقطة. وفقد سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة وهبط سهم الشركة الشرقية للدخان 3.7 بالمئة.