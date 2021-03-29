«ساوث وست» الأميركية تطلب شراء 100 طائرة بوينج

واشنطن (أ ف ب) أعلنت بوينج، اليوم الاثنين، أنها تلقت طلبا من شركة طيران «ساوث وست» الأميركية لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، في الوقت الذي يبذل فيه صانع الطائرات العملاق جهودا للتعافي بعد حادثي تحطم داميين أديا لمنع أسطول ماكس من الطيران لمدة 20 شهرا.

وسُمح لطائرة ماكس بالتحليق مجددا أواخر عام 2020، لكن تداعيات جائحة كوفيد - 19 ضاعفت أيضاً من معاناة بوينج بعد انهيار صناعة السفر في العالم.

وتبلغ قيمة صفقة «ساوث وست» 12.5 مليار دولار بحسب الأسعار المعلنة. وتنظر شركة الطيران الأميركية أيضاً في خيارات لشراء 155 طائرة أخرى من طراز ماكس.

وأشارت بوينغ إلى أن الصفقة ترفع طلب «ساوث وست» من طائرات 737-7 وطرازها الأكبر 737-8 إلى 380 طائرة، وقد تم تسليم 30 منها حتى الآن.

وتلقت بوينج 655 طلب إلغاء شراء طائرات او تحويل طلبات إلى العام المقبل، وفي فبراير شهدت بوينج عمليات إلغاء أكثر من تلقي طلبات جديدة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت شركة «بارتنرز 777» الاستثمارية من بوينج شراء 24 طائرة 737 ماكس، مع خيار لطلب 60 طائرة أخرى.