«إي آي تكنولوجيز» تعزز مقرها الإقليمي في دبي

تعمل "إي آي تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التابعة لنيو- ديس.كوم، على تعزيز وجودها الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف دعم الشركات في تحولها الرقمي باستخدام منصات قوية ومبتكرة (سيلز فورس ومايكروسوفت سوليوشنز).

وبصفتها شريكاً حراً لسيلز فورس الشرق الأوسط، تهدف "إي آي تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى توفير تجربة عملاء رقمية أفضل من خلال فريق يضم أكثر من 100 مستشار معتمد في الإمارات العربية المتحدة ولبنان يقدمون المشورة للعملاء من أجل تحويل نماذج أعمالهم وتكييف عملياتهم مع واقع السوق الجديدة، فضلاً عن بناء استراتيجيات أعمال أقوى من خلال حلول مبتكرة ناجحة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسير فيه رحلة التحول الرقمي في المنطقة على قدم وساق عبر جميع القطاعات الاقتصادية لبناء المجتمع الذكي (سمارت نيشن) المستقبلي من خلال اعتماد أحدث الحلول التكنولوجية، والتموضع كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية في المنطقة.

وتلتزم إي آي تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقديم معايير تنفيذية أوروبية تعزز جودة النتائج بتكاليف تنافسية.

وقال كريستيان بجاني، المدير العام الإقليمي لشركة إي آي تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مع إدخال الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، إنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات إلى مجالات الأعمال، يتوجب على الشركات أن تكون على أتم الاستعداد للتعامل مع العصر الجديد الذي ينتظرها. ونحن نؤمن أن المنطقة ستكون من بين الذين يقودون الثورة الرقمية».

ماريا رعد

من جانبها، قالت ماريا رعد، الرئيس التنفيذي لشركة نيو- ديس.كوم قائلةً: «من المهم بالنسبة لنا تعزيز مكانتنا بقوة في هذه السوق وترسيخ قيمنا المتمثلة في وضع المعايير الإنسانية في صميم الخدمات الرقمية. إن هدفنا من خلال خبرتنا هو المساعدة في تسريع عملية الرقمنة لشركائنا وتحقيق رؤى وأهداف إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم».