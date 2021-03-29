«أدنوك» تطلق رسمياً تداول عقود خام مربان الآجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الاثنين، احتفالية أقيمت في سوق أبوظبي العالمي، بمناسبة إطلاق شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«بورصة إنتركونتيننتال» رسمياً التداول العالمي لخام دولة الإمارات المتميز «مربان»، كعقود آجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» الجديدة.

حضر الاحتفالية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة» للاستثمار، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، وخليفة السويدي رئيس مجلس الإدارة لبورصة أبوظبي للعقود الآجلة، وناصيف ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة «أو سي آي»، وجمال أوحدجي رئيس «بورصة أبوظبي انتركونتننتال للعقود الآجلة»، وباتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، إلى جانب ممثلين عن «بورصة انتركونتيننتال» و«أدنوك» والشركاء المؤسسين في البورصة.

وتعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، تزامناً مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وتجسيداً للنقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» من أجل تعزيز تركيزها على الأسواق والعملاء، إذ يسهم التداول الحر في تسويق أكبر لخام «مربان» على غرار خام «برنت» وخام «غرب تكساس الوسيط»، وتوفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين، ويمكّنهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل، كما تتيح هذه الخطوة لـ «أدنوك» إيصال خام «مربان» إلى أوسع شريحة من الأطراف المشاركة والفاعلة في السوق العالمي.

وإلى جانب «أدنوك»، انضمت تسع من أكبر شركات الطاقة العالمية كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وهم: «بي بي» و «جي إس كالتكس»

و«إنبكس» و«إنيوس» و«بتروتشاينا» و«بي تي تي» و«شل» و«توتال» و«فيتول».. وقام ممثلون عن هذه الشركات بحضور إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» الجديدة في سوق أبوظبي العالمي، فيما شارك عدد منهم بشكل افتراضي من مواقع عدة حول العالم.

وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإطلاق التداول العالمي لخام دولة الإمارات «مربان»، قائلاً سموه: إن هذا القرار التاريخي يندرج ضمن استراتيجية دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز رصيد الإنجازات الاقتصادية وترسيخ المكانة المشرّفة للإمارات وصدارتها على خريطة التنافسية العالمية، ودعماً لدورها الرائد دولياً في سوق النفط، مُورداً أساسياً، بما يضمن مواصلة النجاحات التنموية المتميزة.

وأكد سموه أن الدولة حريصة على مواكبة متغيّرات ومستجدات قطاعات الطاقة، استناداً إلى خطط تستشرف المستقبل، كفيلة بتحقيق الازدهار والتقدّم وتنمية الثروات الوطنية، خدمةً لأبناء الإمارات وفتحِ آفاقٍ واعدة أمامهم، مثمناً سموه جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومساعيها الدائمة إلى طرح مشاريع ومبادرات نوعية، تشكّل رافداً وداعماً مركزياً للاقتصاد الوطني.

سلطان الجابر

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: يسرنا أن نحتفي اليوم مع «بورصة إنتركونتيننتال» وشركائنا بإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وبدء تداول العقود الآجلة لخام «مربان» بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليه، لا سيما في الأسواق الآسيوية، ويمثل هذا الإنجاز لحظة تاريخية لدولة الإمارات ولإمارة أبوظبي ولأدنوك، وهو يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي وجّهت بهذه الخطوة المهمة لتعزيز حضور خام مربان في الأسواق العالمية وإتاحة تداوله بحرية وتوفيره بشكل أكبر للمشترين والمتداولين.

وأضاف: سيسهم إطلاق العقود الآجلة لخام مربان في تعزيز تنافسيته وجاذبيته كخامٍ مميّز في الأسواق العالمية، بما يمكّن عملاءنا والأطراف الأخرى المشاركة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل. وأكد معاليه: يعتبر مربان من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة المدى، ونحن على ثقة بأن تحول مربان إلى سلعة عالمية مُتداولة بشكل حر سوف يزيد من جاذبيته للأطراف المشاركة في الأسواق، وكذلك في تحقيق قيمة أكبر لأدنوك وشركائها، كما يعزز هذا الإنجاز التاريخي والاستراتيجي مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للطاقة، ويؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه أدنوك كمحفز ومساهم أساسي في تمكين الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات.

وكانت أدنوك قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن بدء التداول الحر لخامات «مربان» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو» اعتباراً من شهر يونيو، مما يساهم في زيادة جاذبية هذه الخامات للعملاء والمشترين حول العالم.

ويلعب خام «مربان»، الذي تم اكتشافه في عام 1958، دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، ومع إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، سوف يبدأ خام «مربان» مرحلة جديدة من شأنها ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً أساسياً موثوقاً للطاقة. ومن المقرر أن يتم تداول عقود خام «مربان» الآجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة FOB، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعادل كل عقد آجل 1000 برميل من خام «مربان». وتصل السعة الإنتاجية لخام «مربان»، الذي يعد الخام الرئيسي لشركة «أدنوك»، إلى أكثر من مليوني برميل يومياً، وهو يساهم بنحو 50% من إجمالي إنتاج دولة الإمارات حالياً، مع خطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً مع حلول عام 2030، وذلك تماشياً مع هدف «أدنوك» زيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول هذا التاريخ.

من جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: نهنئ بورصة إنتركونتيننتال وأدنوك وشركات الطاقة العالمية التسع المشاركة على إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة بنجاح، لتصبح أول بورصة تداول للعقود الآجلة والمشتقات يتم تأسيسها في أبوظبي وتحديداً في سوق أبوظبي العالمي، وإننا نفخر بكون سوق أبوظبي العالمي السلطة القضائية المختارة من قبل بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة ليكون مقراً لعقود خام مربان الآجلة، ويمثل هذا الحدث علامة فارقة على الصعيد الدولي، ولا شك بأنه يرسخ من مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة والتداول، وإنني أؤكد على أننا سنستمر بدعم المؤسسات التي أنشأت محلياً كبورصة أبوظبي إنتركونتينتتال للعقود الآجلة، إلى جانب دعمنا لكافة قطاع المشتقات في الإمارات والعالم.

وقال جيفري سي سبرتشر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «بورصة إنتركونتيننتال»: إن إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات والإدارة المتميزة لمعالي الدكتور سلطان الجابر، والعمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل في أدنوك لتعزيز حضور خام مربان في الأسواق العالمية.. اليوم يمثل لحظة مهمة، حيث نقوم إلى جانب شركائنا بوضع حجر الأساس لمؤشر قياسي جديد للأسواق. وكما دعم مربان نمو وازدهار دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية، نحن على ثقة أن هذه العقود الآجلة الجديدة ستفتح الأبواب أمام مربان ليصبح مؤشراً سعرياً جديداً في أسواق الطاقة العالمية.

وفي خطوة رمزية للاحتفال بإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وبدء تداول العقود الآجلة لخام «مربان» الجديدة في الأسواق العالمية، قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر افتراضياً بقرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك للأوراق المالية، التي تملكها وتشغلها «بورصة إنتركونتيننتال».

ويتم تداول العقود الآجلة لخام «مربان» عالمياً على منصة «بورصة إنتركونتيننتال»، التي تعد إحدى شبكات بورصة الطاقة الرائدة في العالم، على أن يتم عمل المقاصة وتسوية جميع الصفقات من خلال «بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة» في لندن.. وابتداءً من اليوم، سيتم تداول خام «مربان» إلى جانب خامات قياسية مثل «برنت» و«غرب تكساس الوسيط» على شبكة «انتركونتيننتال العالمية».

وكانت «أدنوك» قد انتقلت إلى التسعير الآجل لنفطها الخام في مارس 2020، وكانت تقوم بتسعير «مربان» باستخدام خام دبي «بلاتس دبي» لتحديد سعر البيع الرسمي، وستنقل الشركة آلية التسعير الحالية إلى آلية عقود «مربان» الآجلة في البورصة اعتباراً من يونيو المقبل، بالتزامن مع التسليم الفعلي لأول عقود آجلة لخام «مربان».

كما أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستقوم بتسعير خامات «زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو» باستخدام آلية تسعير تعتمد على سعر خام «مربان».. وعلى الرغم من استخدام العقود الآجلة لخام «مربان» الجديدة لتحديد سعر «مربان» قبل شهرين، إلا أن «أدنوك» ستقوم بالإعلان عن أسعار خامات «زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو» في وقت مبكر من الشهر الذي يسبق شهر التحميل /المعروف باسم M-1/.

وسوف تتخذ «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، إلى جانب كيانين تجاريين دوليين قامت «أدنوك» بإطلاقهما مؤخراً وهما: «أدنوك للتجارة العالمية» و«أدنوك التجارية»، وسوف يساهم إطلاق عقود «مربان» الآجلة في زيادة جاذبية خامات أبوظبي في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً هاماً ومحورياً في أسواق الطاقة العالمية.