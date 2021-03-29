إلغاء إدراج أسهم «إيفكت» من البورصة الكويتية

الكويت (رويترز) - قررت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الاثنين، إلغاء إدراج أسهم شركة إيفكت العقارية الكويتية من بورصة الكويت بسبب استمرار إيقاف تداول أسهمها لأكثر من ستة أشهر «دون استيفاء المتطلبات اللازمة لإعادة السهم للتداول».

وقالت الهيئة في بيان نشرته بورصة الكويت على موقعها الإلكتروني، إن سهم إيفكت موقوف عن التداول منذ الأول من سبتمبر 2019، مشيرة أيضاً إلى عدم سداد الشركة رسم الاشتراك السنوي لعام 2020. تأسست إيفكت العقارية في 2003، وأدرجت في بورصة الكويت في 2008، وبلغ رأسمالها المدفوع 8.2 مليون دينار، وتمتلك شركة أصول للاستثمار 15.9 في المئة من أسهمها، كما تمتلك شركة صناعات الصفاة القابضة ومحمد علي النقي 5.1 في المئة من أسهم الشركة لكل منهما.