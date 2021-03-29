الليرة التركية تهبط 1% مع استمرار الخسائر

أنقرة (رويترز) - فقدت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة من قيمتها اليوم الاثنين، لتواصل نزولها الحاد منذ تغيير الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي هذا الشهر، مما أدى لتوقعات بسياسة نقدية فضفاضة.

وبلغت الليرة 8.14 مقابل الدولار بحلول الساعة 08.18 بتوقيت جرينتش، انخفاضاً من 8.0775 عند الإغلاق يوم الجمعة. وفي وقت سابق كانت متراجعة إلى 8.17.