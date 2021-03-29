"دبي القابضة" تنشئ محطة لتحويل النّفايات إلى طاقة

دبي (الاتحاد) أعلنت "دبي القابضة" عن شراكتها مع ائتلاف يضم "دوبال القابضة" و"إيتوشو" و"هيتاشي زوسن إنوفا" ومجموعة "بيسيكس" ومجموعة "تِك جروب" لإنشاء إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النّفايات إلى طاقة. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4 مليارات درهم، وسيتولى ائتلاف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاماً. وتمثِّل هذه الشراكة التاريخية بين القطاعين العام والخاص أحد أضخم وأبرز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجدّدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمتلك المشروع المُسمّى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان القُدرة على معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها الإمارة يومياً، ويُحوَّل نحو 1,90 مليون طنٍّ من النّفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاواط من الطّاقة النظيفة. ومن المُتوقَّع أن تعالج هذه المنشأة ما يصل إلى 45% من حجم النفايات البلدية الحالي في دبي، مما يقلل إلى حد كبير من كمية النّفايات البلدية التي تذهب إلى المكبّات. وجاري العمل حالياً على استكمال أعمال البناء في هذا المشروع الرائد.

ودعماً لأهداف الأمم المتحدة للتّنمية المستدامة، تسهم المحطة أيضاً في تحقيق الخطط التي حدّدتها بلدية دبي بتقليل كمية النفايات الصلبة التي تُنقَل إلى المكبّات وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة بجانب المساهمة في خلق منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة، ودعم تحقيق الأهداف المُدرجة في استراتيجية دبي للطّاقة النظيفة 2050.

وأعطى صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إشارة البدء بتنفيذ المشروع الذي سيتم تطويره وفقاً للمعايير البيئية الدولية وبطاقة استيعابية تبلغ حوالي ألف شاحنة محمّلة يومياً، علماً بأن أعمال الأساسات وتجهيز الموقع تسير بخطى سريعة ووفق الجدول الزمني المحدد.

وسيتم تمويل المشروع بدعم من تسهيلات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون دولار أميركي تم إبرامها مع "بنك اليابان للتعاون الدولي - جي بك" ومؤسسات مالية أخرى تشمل "بنك سوسيته جنرال " و"بنك كيه إف دبليو آيبيكس" و"بنك ستاندرد تشارترد" و"مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية" و"بنك ميزوهو ليميتد" و"بنك سيمنز" و"بنك كريدي أجريكول". كما ستوفر "شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار" تغطية تأمينية لجزء من القرض المقدَّم من المؤسّسات المالية المذكورة.

وقال خالد المالك، العضو المنتدب لدى دبي القابضة: "من خلال شراكتنا مع هذا الائتلاف القوي المكون من مستثمرين استراتيجيين وماليين، نمضي قُدماً في تنفيذ التزامنا بدعم استراتيجية النّمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة بشكل مستمر. وانطلاقاً من موقعنا كشركة وطنية تتحلى بحس عالٍ من المسؤولية، نلتزم في دبي القابضة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتّنمية المستدامة ونحرص دوماً على أن كل ما نعمل هو لغدٍ أفضل".

من جانبه، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تعمل بلدية دبي على إنشاء بيئة جذّابة للاستثمار في الكثير من مشاريعنا لإعطاء دافع قوي للاقتصاد المتنوع التي تتميز به دبي".

ويتولى تنفيذ المشروع كل من مجموعة "بيسكس الشرق الأوسط" و"هيتاشي زوسن إنوفا". وخلال ذروة العمليات سيعمل في المشروع فريقٌ مؤلف من 2,500 عامل ونحو 16 رافعة بُرجية بما فيها مجموعة من أكبر الرافعات البُرجية في العالم لتركيب المعدّات داخل المنشأة.