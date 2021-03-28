13 مليار درهم تسهيلات مالية قدمتها البنوك لخطابات التعهد

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة خطابات التعهد التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لمتعامليها من المؤسسات نحو 13 مليار درهم خلال 3 أشهر، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويعكس استمرار تمويل البنوك لهذا النوع من الخدمات تواصل نشاط القطاعات التجارية في الدولة.

وخطاب التعهد هو عبارة عن التزام يُقدم من قبل البنك نيابة عن المتعامل/‏‏ المشتري بهدف الدفع للبائع «المورد/‏‏ المصدّر»، حسب مضمون التعهد، وذلك بعد استيفاء الوثائق المطلوبة ووفقاً لشروط التعهد.

ويسهم هذا النوع من الخدمات البنكية في حماية ودعم المشتري، حيث لا يتوجب عليه أي التزام بالدفع إلا بعد تقديم الوثائق التي تثبت أن البضاعة قد تم شحنها أو تسليمها على النحو المتفق عليه مع البائع.

وفي ظل استمرار تقديم البنوك للتسهيلات الخاصة بالاعتمادات المالية، فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لها إلى نحو 248 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2021، بالمقارنة مع 235 مليار درهم تقريباً في نوفمبر من العام 2020.

ويتضح من خلال الإحصائيات أن الرصيد التراكمي لخطابات الاعتماد حافظت على وتيرة جيدة من الارتفاع، حيث بلغت قيمتها نحو 245.8 مليار درهم تقريباً في شهر ديسمبر من العام 2020، قبل أن تقفز إلى المستوى الذي بلغته في نهاية شهر يناير من العام الجاري.

ومن المتوقع استمرار الارتفاع في رصيد التسهيلات الخاصة بخطابات الاعتماد خلال الأشهر القادمة، خاصة مع عودة القطاعات التجارية لنشاطها السابق لعمليات الإغلاق المؤقت التي شهدتها في النصف الأول من العام 2020 نتيجة الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا.