بدء تداول العقود الآجلة لخام «مربان» اليوم

سيد الحجار (أبوظبي)

يبدأ اليوم الاثنين تداول العقود الآجلة الجديدة لخام مربان ببورصة أبوظبي انتركونتننتال للعقود الآجلة، والتي تنطلق عملياتها من سوق أبوظبي العالمي.

ويعني بدء تداول عقود مربان الآجلة أن خام مربان، الذي تنتجه أدنوك، أصبح سلعة عالمية يتم التداول عليها في جميع أنحاء العالم، ما يجعله مؤشراً سعرياً جديداً بأسواق النفط العالمية بجانب أهم الخامات القياسية، مثل «برنت» و«غرب تكساس الوسيط»، وبالتالي سيدخل خام مربان لأسواق جديدة ويصل إلى عملاء جدد.

ويمثل خام «مربان» قصة نجاح لأدنوك وأبوظبي ودولة الإمارات، حيث كان مربان منذ اكتشافه في 1958، الخام الرئيس لأدنوك وللكثير من الشركاء على مدى عقود، حيث ارتفع حجم إنتاج الخام من 4 آلاف برميل من النفط يومياً عام 1960، وصولاً إلى القدرة الإنتاجية الحالية التي تقدر بنحو مليوني برميل يومياً، يتم إنتاجها من 2000 بئر موزعة على 12 حقلاً، كما تتوقع أدنوك أن يسهم خام «مربان» بنحو 50% من السعة الإنتاجية المستهدفة للشركة والبالغة 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030.

ويعتبر «مربان» خاماً خفيفاً، منخفض الكبريت، ويمكن استخدامه لتكرير العديد من المنتجات، مثل البنزين، والديزل، ووقود الطائرات، ويتميز بعدة عوامل وخصائص تسهم في جعله مؤشراً سعرياً جديداً للنفط، مثل التركيبة الكيميائية، وتوفر مستوى إنتاج ثابت ومستقر، واستقلالية «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

ومن المقرر تسعير خام مربان كعقد تسليم لمدة شهرين في المستقبل، وتسليم العقد للعملاء يكون على أساس البيع كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة «FOB» على أن يكون التسليم من ميناء الفجيرة.

ويستخدم خام «مربان» من قبل أكثر من 60 مصفاة في أنحاء العالم كونه الخام المفضل لدى عدد كبير من عملاء أدنوك حول العالم ويصدر إلى جميع البلدان الآسيوية تقريباً.

وأعلنت «بورصة إنتركونتيننتال»، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية الأسبوع الماضي عن انضمام 23 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية لإجراء عمليات التداول والمقاصة والتسوية المباشرة للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، الأمر الذي يمكن العملاء المسجلين في البورصة من تداول العقود الآجلة لخام مربان من خلال هذه المجموعة من البنوك والمؤسسات المالية.

وتضم القائمة من بين أعضائها «إيه بي إن آمرو شيكاغو كليرينج» و«أدفانتيدج فيوتشرز»، و«إيه دي إم إنفستور سيرفيسيز ليمتد»، و«بانكو سانتاندر»، و«بي إن بي باريبا إس إيه»، و«سيتي بانك جلوبال ماركتس ليمتد»، و«جولدمان ساكس آند كو وجولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«جي إتش فاينانشيال ليمتد»، و«ميزوهو سيكيوريتيز يو إس إيه»، و«فيليب كابيتال إنك»، و«آر جيه أوبراين آند أسوسيتس»، و«سوسيتيه جنرال».

وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي قد أعلن في نوفمبر 2019 عن إطلاق آلية تسعير جديدة لخام «مربان» الذي تنتجه أدنوك تم بموجبها تغيير الآلية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، ليتم تطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق وتعتمد عقود مربان الآجلة كمؤشر سعري.