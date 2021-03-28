تداول عقود «مربان» يعزز الثقة ويقلص المخاطر

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مسؤولون بشركات طاقة عالمية أهمية بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال بداية من اليوم في تعزيز الثقة بسوق النقط العالمي، مشيرين إلى أهمية هذه الخطوة في جعل «مربان» مؤشراً سعرياً جديداً بأسواق النفط العالمية بجانب أهم الخامات القياسية، مثل «برنت» و«غرب تكساس الوسيط»، لاسيما في ظل تميز خام مربان بمواصفات وخصائص متميزة، وتوفر كميات إنتاج كبيرة ومستدامة من حقول إنتاج الخام بأبوظبي.

وأوضح شركاء لـ«أدنوك» في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال أن تداول خام مربان بحرية أكبر في الأسواق، يسهم في توفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين، وتمكينهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل.

وإلى جانب «بورصة إنتركونتيننتال» و«أدنوك»، تنضم 9 من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية كشركاء في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، بما في ذلك «بي بي» و«إنيوس» و«جي إس كالتكس» و«إنبكس» و«بتروتشاينا» و«بي تي تي» و«شل» و«توتال» و«فيتول».

ويسهم التداول الحر للعقود الآجلة لخام مربان، جنباً إلى جنب وعلى نفس النظام العالمي الذي يتم فيه تداول العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي وخلق قيمة إضافية لأدنوك وعملائها، كما يسهم في دخول خام مربان لأسواق جديدة وعملاء جدد، ويوفر مرونة أكبر لعملاء أدنوك في إدارة مشترياتهم من النفط الخام وتمكينهم من إدارة مخاطر تقلبات السوق والتحوط بشكل أفضل.

ومن المقرر أن يتم تداول عقود خام مربان الآجلة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة «FOB»، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة، حيث تسمح عمليات المقاصة في «بورصة إنتركونتيننتال» الاستفادة بهامش التعويضات وتعزيز كفاءة رأس المال للمتداولين، وبالإضافة إلى عقود خام مربان الآجلة، ستوفر بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال مجموعة من الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، والتي ستطلقها البورصة في اليوم الأول من التداول.

برنارد لوني

موقع متميز

وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بتريش بتروليوم»: بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في بورصة أبوظبي انتركونتيننتال بداية من اليوم، يكتسب أهمية خاصة بسبب الموقع المتميز لأبوظبي بالقرب من شرق آسيا التي تعد القوة الدافعة للطلب المتزايد على الطاقة، والمؤشر الجديد يساعد في إدارة المخاطر ومن ثم تعزيز الثقة بسوق النفط».

كاتسويوكي أوتا

بدوره، أكد كاتسويوكي أوتا، المدير والرئيس التمثيلي لشركة «إينيوس» أن انطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة من سوق أبوظبي المالي العالمي اليوم يسهم في توفير المزيد من الشفافية في تداول خام مربان.

أوتابول ريركبيبون

وأوضح أوتابول ريركبيبون، الرئيس والمدير التنفيذي «بي تي تي» أن بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال يوفر مرونة تسعيرية بديلة للعملاء، ما يمكن المشترين من التحوط من أخطار السوق.

وتصل القدرة الإنتاجية الحالية من خام «مربان إلى نحو مليوني برميل يومياً، يتم إنتاجها من 2000 بئر موزعة على 12 حقلاً، وتتوقع أدنوك أن يسهم خام «مربان» بنحو 50% من السعة الإنتاجية المستهدفة للشركة والبالغة 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030، وتقسم ملكية إنتاج مربان بواقع 60% لأدنوك و40% لشركائها.

تاكايوكي أويدا

مواصلة النمو

ومن جانبه، قال تاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنبكس اليابانية: إن إدراج خام مربان في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال مجرد بداية، معرباً عن ثقته في أن البورصة الجديدة ستواصل نموها وتوسعها لتشمل مجموعة متنوعة من منتجات الطاقة ولن تقتصر على النفط الخام.

ساي هونغ هور

من جهته، أوضح ساي هونغ هور، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جي إس كالتكس أن توفر العقود الآجلة لخام مربان آلية تسعير شفافة وتوفر المزيد من الخيارات لتقليل وإدارة المخاطر.

باتريك بويان

وذكر باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال أن بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة تحدد معايير قياسية موثوقة للنفط الخام، بالاعتماد على كميات إنتاج كبيرة ومستدامة من حقول مربان بأبوظبي.

راسل هاردي

وأشار راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول إلى أن إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال يستفيد منه المنتجون والمستهلكون ومصافي النفط وأسواق النفط الخام في العالم بشكل عام، ولدي ثقة بأهمية بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في تسعير أكثر شفافية وإدارة أفضل للمخاطر.