فعالية بأبوظبي تبحث دور الاستدامة في تعزيز الأعمال

أبوظبي (وام)

استضافت مجموعة المعارف الذراع الخاصة بالتدريب والتطوير والاستشارة لجامعة أبوظبي وبالشراكة مع أكاديمية أبوظبي الحكومية يوم المعرفة الافتراضي الذي عقد مؤخراً لتسليط الضوء على أهمية الاستدامة للأعمال والشركات بمشاركة متحدثين محليين وعالميين.

أقيمت الفعالية تحت شعار «استجابة للنداءات: كيف يمكن للاستدامة أن تعزز الأعمال والشركات» واستعرضت العلاقة بين أهداف التنمية المستدامة وتأثير أنماط النمو الاقتصادي على الاستدامة وآثار القرارات الاستراتيجية وانعكاسها على البيئة.

وبحضور أكثر من 150 مشاركاً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد انضم للحدث متحدثون بارزون من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، منهم المهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة - أبوظبي وإبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في ماجد الفطيم القابضة ودينا ستوري رئيس عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.

واستضاف الحدث كذلك متحدثين محليين ودوليين من بينهم توني جونيبر رئيس مجلس إدارة شركة «Natural England» في المملكة المتحدة وستيف سيفيرانس رئيس إدارة البرامج والتسويق في مدينة مصدر وأليكس معلوف مدير الاتصالات المؤسسية في شركة شنايدر إلكتريك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغوتييه دوبون مدير البنية التحتية للطاقة في شركة «NGK Europe GmbH» وتيم بولاسزيكو مدير التعاون في «Capital Coalition» وسامر طالب مدير إدارة الاستشارات الاستراتيجية في مجموعة المعارف.

وقال الدكتور أحمد بدر الرئيس التنفيذي العضو المؤسس لمجموعة المعارف إن الابتكار في مجال الأعمال هو المحرك الرئيس للنمو والتطور الاقتصادي اللازم لمجابهة تحديات التنمية المستدامة في المستقبل.

وأضاف:« انه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات وتحولات غير مسبوقة علينا مواصلة السعي لتحقيق نمو شامل ومستدام للأعمال».

من جانبها قالت الدكتورة مي ليث الطائي عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة إنه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مختلف المجالات أصبحت مفاهيم الاستدامة عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في القطاعات كافة ومن هنا تأتي أهمية هذا الحدث الذي يوفر منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز الكفاءات والمهارات في أبوظبي».