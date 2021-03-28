«الاتحادية للجمارك» تصدر دليلاً مرئياً للمسافرين

أبوظبي (الاتحاد)

طالبت الهيئة الاتحادية للجمارك جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات، بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين ذات العلاقة المعمول بها في الدولة، لضمان سلامتهم وتمتعهم برحلة سفر آمنة خالية من المخاطر.

ونشرت الهيئة فيلماً توعوياً بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني www.fca.gov.ae لتعريف المسافرين بالإجراءات الجمركية الخاصة بالسفر والحقوق والواجبات المتعلقة بالمسافرين، كما وردت في قانون الجمارك الخليجي الموحد.

وقال معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة: إن رفع مستوى الالتزام والامتثال الجمركي لدى المتعاملين والمسافرين، وتوفير رحلة سفر آمنة وممتعة وخالية من المخاطر الجمركية يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الجمارك في الدولة، ولذا تحرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على تحقيق التواصل الفعال مع المسافرين والتجار، وتوعيتهم أولاً بأول بما يستجد من إجراءات ومتطلبات جمركية.

وأشار معاليه إلى أن عمليات الرصد التي تقوم بها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية فيما يتعلق بمدى التزام المسافرين بالإجراءات الجمركية، تؤكد ارتفاع مستوى الامتثال الجمركي لدى معظم المسافرين، على الرغم من محاولات عصابات التهريب والجريمة المنظمة في الخارج استغلال عدم الوعي الكافي لدى قلة من المسافرين ورغبة البعض منهم في تحقيق الربح السريع، من أجل توريطهم لارتكاب جريمة التهريب الجمركي للمواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الخطرة والحيوانات المعرضة للانقراض وغيرها من المواد الممنوعة والمقيدة.