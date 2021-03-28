«قيادة السيارات» تفتح باب تملك الأجانب بنسبة 49 %

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عن فتح باب تملك الأجانب بنسبة 49%، تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي للانفتاح على الاقتصاد العالمي، بما يسهل عملية تدفق رؤوس الأموال وتحسين أداء السوق المالي بشكل ينعكس على اقتصاد الدولة وإمارة أبوظبي بشكل خاص، ويسهم في تحسين تصنيف الأسواق المالية، ورفع تنافسيتها في المنطقة والعالم.

وأكد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، أهمية هذه الخطوة للاقتصاد المحلي، حيث قال: «تأتي هذه الخطوة مصداقاً لرؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي، ونحن نفخر بأننا من أوائل الشركات الداعمة لهذا التوجه على استثمار رأس المال الأجنبي».

وأضاف: «ستساعدنا هذه الخطوة على توسيع وتنويع قاعدة مستثمرينا من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، ما يعزز السيولة في سوق أبوظبي للأسواق المالية. ونحن نعمل على جذب المستثمرين الأجانب من أفراد ومؤسسات لشراء أسهمنا».