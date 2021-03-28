«غرف الإمارات» تبحث التعاون مع القطاع الخاص بتونس

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف الإمارات ومعز بنميم سفير الجمهورية التونسية المعين لدى الدولة، في مقر مبنى غرفة أبوظبي، وذلك بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات في الدولة، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون التجاري المشترك، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين.

بدوره، بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، مع زاكي ونومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا المعين لدى دولة الإمارات، فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانين في عدد من القطاعات التجارية الحيوية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في مقر الغرفة.