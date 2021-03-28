لجنة بـ«الاتحادي» تناقش سياسة وزارة الاقتصاد بشأن السياحة

دبي (وام)

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، والدكتور طارق حميد الطاير، وميرة سلطان السويدي.

وقال العابدي إن اللجنة بدأت مناقشة الموضوع بعد الاطلاع على التقارير والمعلومات ذات الصلة بقطاع السياحة وجهود الجهات المعنية بزيادة نمو هذا القطاع وتطويره وستعقد اللجنة خلال اجتماعاتها القادمة لقاءات مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية بقطاع السياحة في الدولة، بهدف الاطلاع على جهودها وتبادل الآراء بشأن التحديات التي تواجه هذا القطاع وبحث الحلول المناسبة لتنشيط السياحة.