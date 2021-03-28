إنجاز الواجهة الخارجية لجناح موناكو في إكسبو 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف جناح موناكو في إكسبو 2020 دبي اليوم، عن اكتمال المبنى الخارجي للجناح وبدء تشغيل ألواح الطاقة الشمسية على الواجهة الزجاجية للجناح الذي تزيد تكلفته على 52 مليون درهم.

وشهدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، أمس احتفال الجناح بهذا الإنجاز وذلك بحضور بيير دارتوت وزير الدولة في إمارة موناكو، وألكسندر بوكويلون نائب مفوض الجناح.

وقال بوكويلون، في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن إجمالي الميزانية التي رصدتها موناكو للمشاركة في الحدث تصل إلى 52.1 مليون درهم(12 مليون يورو)، وتشمل كلفة إنشاء الجناح والتكاليف التشغيلية، بما فيها برامج المحتوى خلال فعاليات الحدث، متوقعاً أن يشكل إكسبو 2020 دبي فرصة هامة للتعافي من تداعيات الجائحة وبداية لحقبة جديدة.

وأشار إلى أن الجناح سيوفر نظرة شاملة 360 درجة عن موناكو، بما يشمل السياحة وفرص الأعمال، لافتاً إلى أن واجهة الجناح تجسد رسالة بيئية هامة، حيث ستساهم الألواح الشمسية التي تكسو الواجهة الرئيسية للجناح في توليد طاقة تفوق احتياجات الجناح، المقام على مساحة أرض تصل إلى 1700 متر مربع بارتفاع 12 متراً ويضم طابقين، من الكهرباء خلال الأشهر الستة لفعاليات إكسبو.

ويجسد الجناح في تصميمه الخارجي صخرة موناكو وتكسوها ألواح كهروضوئية، وتعكس واجهته الزجاجية ألوان شواطئ الريفيرا الفرنسية على كامل الواجهة الخارجية للجناح.

واكتملت تجهيزات ممشى الجناح من الخارج الذي يقود ضيوف الجناح إلى الطابق الأول، حيث تحاكي تصميماته تعرجات شوارع موناكو الضيقة.

وتحيط بالجناح نباتات متوسطية، ومن بينها شجرة زيتون مُعمرة زُرعت عند مدخل الجناح، لتمثل بداية رحلة الزوار إلى جناح إمارة موناكو، جوهرة الريفيرا الفرنسية



