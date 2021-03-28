التضخم في الإمارات يتراجع 1.8% خلال يناير 2021

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أظهر تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء اليوم، انخفاض معدل التضخم في دولة الإمارات خلال شهر يناير2021 بنحو 1.68% عن المستوى المسجل في الشهر ذاته من عام 2020، ليبقى التضخم بذلك في نطاقه السالب للشهر 23 على التوالي على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات المركز، انخفض الرقم القياسي العام «التضخم» خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى 106.13 نقطة، مقابل 108.14 نقطة في شهر يناير 2020، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك - على أساس شهري ارتفاعاً طفيفاً - من 105.97 نقطة في شهر ديسمبر 2020، ليصل إلى 106.13 نقطة في يناير الماضي بارتفاع قدره 0.15 نقطة.

وجاء تراجع معدل التضخم السنوي بدعم تراجع 5 مجموعات رئيسية، يتصدرها الترويج والثقافة بنحو 18.8%، وخدمات النقل بنسبة 5.48%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.15%، ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.43%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.30%، ومجموع سلع ومنتجات متنوعة بنسبة 0.48%.

وعلى أساس شهري، حسب الإمارة، ارتفع معدل التضخم في أبوظبي خلال شهر يناير الماضي بنسبة 0.79% مقارنة مع شهر ديسمبر، وفي عجمان بنسبة 0.04%، فيما انخفض في المقابل في دبي بنسبة 0.67%، وفي الشارقة بنسبة 0.02%، وفي أم القيوين بنسبة 0.08%، وفي رأس الخيمة بنسبة 0.10 وفي الفجيرة بنسبة 0.06%.