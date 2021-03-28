«مبادلة» تستثمر في «رودنستوك» المصنعة للعدسات الطبية

أبوظبي (الاتحاد) تعتزم شركة مبادلة للاستثمار ضخ استثمارات في مجموعة رودنستوك (رودنستوك)، الرائدة في تصنيع العدسات الطبية. وستستحوذ مبادلة على حصة أقلية إلى جانب صناديق استثمارية تتلقى استشارات من «أباكس (صناديق أباكس).

تم تأسيس رودنستوك عام 1877 وظلت لأكثر من 140 عاماً في طليعة شركات تصنيع العدسات الطبية، وتتميز بسجل حافل في مجال تطوير منتجات مبتكرة وتقنيات تحظى بقبول كبير في الأسواق. يوجد المقر الرئيسي لرودنستوك في مدينة ميونيخ الألمانية، ويعمل بها نحو 4.900 شخص على مستوى العالم، كما أن لديها شبكة من شركات المبيعات التابعة لها وشركاء التوزيع في أكثر من 85 دولة.

وتملك»رودنستوك«مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة، ومن أهمها تقنية DNEye Pro التي تمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الشركة، حيث استطاعت رودنستوك بفضل هذه التقنية أن تصبح أول شركة تستطيع قياس شكل وحجم كل عين باستخدام آلاف نقاط البيانات.

وتتيح هذه التقنية للشركة إنتاج عدسات نظارات تسمى النظارات البايومترية الذكية (B.I.G. VISION). يتم تصميمها حسب الاحتياجات الدقيقة لكل حالة. كما تضم قائمة منتجات الشركة نظارات يتم تسويقها تحت الاسمين التجاريين رودنستوك وبورش ديزاين.

وقالت كاميلا ماكابيلي لانجويلي، رئيسة قسم علوم الحياة في مبادلة:«تحتل رودنستوك مكان الصدارة بين شركات تصنيع العدسات في السوق الأوروبية، وتتمتع بسمعة مرموقة بما تملكه من قدرات متميزة في مجال الابتكار، وتركيزها المستمر على تقديم تجربة متميزة تلبي تطلعات العملاء، علماً بأن عدساتها البايومترية ليست إلا واحدة من مجموعة من التقنيات التي تملكها، والتي من شأنها تحقيق نمو كبير لأعمالها في المستقبل. ونحن نتطلع للتعاون مع أباكس وفريق الإدارة التنفيذية لتقديم الدعم للشركة في المرحلة التالية من مسيرتها».

وقالت مينا حمودي، نائب رئيس أول في قسم علوم الحياة:«سوف تعمل مبادلة بالشراكة مع أباكس لدعم فريق الإدارة التنفيذية في رودنستوك لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تسريع النمو من خلال الابتكار، وتنفيذ الخطط التجارية والرقمنة، مع الاستمرار في توفير أعلى مستوى من الخدمة للعملاء والشركاء».

ومن المتوقع إتمام الصفقة في منتصف عام 2021 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.