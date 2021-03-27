فحص «PCR» الفوري بمطار أبوظبي.. سرعة الإنجاز عبر 40 منصة

رشا طبيلة (أبوظبي)

40 منصة «كاونتر» لفحص «بي سي آر» الفوري، و190 موظفاً يعملون على مدار الساعة، وبمساحة 4 آلاف متر مربع، يأتي مختبر فحص «البي سي آر» الفوري في مطار أبوظبي الدولي ليحقق انسيابية عالية في حركة القادمين عبر مطار أبوظبي الدولي، وتعزز ثقتهم بالسفر وتحقق لهم تجربة آمنة وصحية في ظل جائحة كوفيد - 19.

فلا تتعدى مدة انتظار المسافر القادم عند المختبر الذي أطلقته مطارات أبوظبي مؤخراً، بين 5 إلى 7 دقائق فقط، ثم الحصول على النتيجة في غضون 90 دقيقة، فكثرة المنصات والموظفين والسرعة والفعالية في إدارة عملية الفحص تسهم في تحقيق سرعة في الإجراءات لضمان راحة المسافر.

وكانت مطارات أبوظبي أطلقت خدمة فحص «بي سي آر» الفوري الجديد في مطار أبوظبي الدولي للقادمين من جميع الوجهات باستثناء مسافري (الترانزيت)، وذلك بالشراكة مع «بيور هيلث» أكبر مشغل للمختبرات المحلية، وشركة «طموح للرعاية الصحية»، بهدف تعزيز إجراءات الرحلات الجوية، وتسهيل إجراءات الحجر الصحي وتتبع المصابين بالفيروس.

قال محمد حسين أحمد، مدير عام مطار أبوظبي الدولي، في مقابلة افتراضية مع «الاتحاد» للتحدث عن خدمة الفحص الفوري التي تم إطلاقها مؤخراً في مطار أبوظبي الدولي: «قمنا بمطار أبوظبي الدولي بإطلاق خدمة فحص«بي سي آر»الفوري وبشكل مجاني لجميع القادمين لمطار أبوظبي من مختلف الوجهات باستثناء مسافري الترانزيت». وأضاف: «يمكن من خلال هذه الخدمة إجراء 20 ألف فحص يومي للمسافرين والموظفين على أن تخرج النتيجة في غضون 90 دقيقة فقط». وأكد: «تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي قمنا فيها في مطارات أبوظبي لاستئناف تشغيل الرحلات بشكل آمن والمساهمة في إنعاش قطاع الطيران، والتسهيل على المسافرين في إجراءات الفحص عند الوصول والعمل على استعادة ثقة المسافرين وتعزيز حركة السفر للإمارة، وتعزيز كفاءة عملياتنا في دعم الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس».

وقال أحمد: «قمنا بالتشغيل التجريبي للمختبر منذ نحو الشهر والنصف قبل إطلاق الخدمة، حيث إن نتائج التجارب كانت إيجابية ومثمرة وإن فترة انتظار المسافر لا تتعدى 5 إلى 7 دقائق ويتوفر 40 منصة لفحص«بي سي آر»، وتركيب ساعات الحجر الصحي». وأضاف: «لدينا أكثر من 190 من الشباب والشابات موجودين على مدار الساعة لضمان تحقيق انسيابية عالية للمسافرين».

وأكد: «هدفنا تسهيل إجراءات السفر للمواطنين واحتوائهم في مكان آمن، حيث إن صالة الفحص الفوري للمسافرين القادمين تمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع». وقال أحمد: «يخضع جميع المسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي عبر المبنيين رقم 1 و3 للفحص السريع مجاناً في مختبر الفحص الفوري، وتصلهم نتائج الفحص عبر رسالة نصية قصيرة أو عبر تطبيق«الواتس أب»أو عبر تطبيق الحصن». وأوضح أن المسافرين الذين تظهر نتيجة فحصهم «سلبية» والقادمين من إحدى الدول المدرجة في قائمة «الدول الخضراء»، فإنهم لن يخضعوا للعزل الصحي، وفي حال كانوا قادمين من دول ليست ضمن قائمة «الدول الخضراء» فسيخضعون لإجراءات العزل الصحي لمدة 10 أيام، وسيتم تركيب سوار إلكتروني ذكي لمراقبتهم والتأكد من التزامهم بالعزل الصحي». وأكد: منذ بداية الجائحة العمل على مدار الساعة مع الشركات الاستراتيجيين من الجهات والدوائر المعنية على سبيل المثال لا للحصر، الاتحاد للطيران و«الجمارك» و«الشرطة» و«الجوازات» حيث يعملون على مدار الساعة لضمان انسيابية حركة المسافرين وسلامتهم خلال رحلتهم في مطار أبوظبي الدولي. وقال أحمد: تم تدريب جميع الموظفين لمواجهة التقلبات والتغييرات في الإجراءات في ظل جائحة «كورونا»، حيث نحن في مصاف الدول الأولى بالعمل على الحد من انتشار الجائحة ومراقبة التغييرات التي تحصل في ظل الجائحة. وجاء إطلاق الخدمة الجديدة في مطار أبوظبي الدولي في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة والمبادرات التي أطلقها المطار لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين في المرافق والمنشآت التابعة له، والتي شملت إطلاق مبادرة سفراء الصحة والسلامة المخصصين لدعم ومساعدة المسافرين، من خلال الإجابة عن تساؤلاتهم المتعلقة بسبل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء السفر، وتقديم المشورة لهم حول كيفية بقائهم بأمان، إلى جانب دعوة جميع المتواجدين في المطار إلى الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، وارتداء معدات الحماية الشخصية، وتوفير معقمات لليدين.

وقام مطار أبوظبي الدولي بتطبيق مجموعة من التقنيات الجديدة في كافة مرافقه، والتي شملت إطلاق بوابات للتعقيم من طراز «ستريكس»، وأنظمة التحكم اللاتلامسية بالمصاعد، وكاميرات الرصد الحراري التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة استشعار الحرارة لتتبع حركة الأشخاص، ومساعدة موظفي المطار في التعرف على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو الذين لا يلتزمون بارتداء كمامة الوجه.