مربان.. مؤشر أسواق النفط العالمية

سيد الحجار (أبوظبي)

تبدأ «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، غداً الاثنين، التداول في العقود الآجلة لخام النفط القياسي «مربان»، ما يجعله مؤشراً سعرياً جديداً بأسواق النفط العالمية بجانب أهم الخامات القياسية، مثل «برنت» و«غرب تكساس الوسيط»، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي و«أدنوك» مركزاً عالمياً في قطاع النفط العالمي.

ويرتبط اسم «مربان» بتاريخ إنتاج النفط في الإمارات، حيث تم اكتشاف النفط في حقل باب المعروف بإنتاج خام مربان عام 1958، وبحلول عام 1961 تم الانتهاء من حفر 7 آبار ليبدأ بعدها إنتاج وتصدير 4 آلاف برميل من النفط يومياً، وصولاً إلى القدرة الإنتاجية الحالية التي تقدر بنحو مليوني برميل يومياً، يتم إنتاجها من 2000 بئر موزعة على 12 حقلاً.

ولضمان إمداده السلس، فإن أكثر من 1000 كيلومتر من خطوط أنابیب أدنوك تنقل مربان إلى أحدث محطات التصدير في جبل الظنة والفجيرة، ليتم تصديره إلى أكثر من 30 دولة، ويصل إلى أكثر من 60 عميلاً.

ويمثل خام «مربان» قصة نجاح لأدنوك وأبوظبي ودولة الإمارات، حيث كان مربان منذ اكتشافه في 1958، الخام الرئيسي لأدنوك وللكثير من الشركاء على مدى عقود، إذ يعتبر خاماً خفيفاً، منخفض الكبريت، ويمكن استخدامه لتكرير العديد من المنتجات، مثل البنزين، والديزل، ووقود الطائرات.

السعة الإنتاجية

وتتوقع أدنوك أن يساهم خام «مربان» بنحو 50% من السعة الإنتاجية المستهدفة للشركة والبالغة 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030.

وتبلغ السعة الإنتاجية لأكبر أصول «أدنوك البرية» المنتجة لخام «مربان»، حقل بوحصا ومجموعة حقول جنوب شرق، 650 ألف برميل يومياً و630 ألف برميل يومياً على التوالي، وفي حقل باب العملاق التابع للشركة، تعمل الشركة على بناء المرافق والبنية التحتية اللازمة لزيادة السعة الإنتاجية من أكثر من 420 ألف برميل يومياً إلى 485 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2021.

وكان المجلس الأعلى للبترول قد اعتمد في نوفمبر 2019 قراراً تاريخياً استراتيجياً بإطلاق آلية تسعير جديدة لـ «مربان» خام النفط القياسي الذي تستخدمه أدنوك لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية، إضافة إلى إلغاء القيود للوجهات على مبيعات «مربان».

خصائص فريدة

وهناك عدة عوامل وخصائص تسهم في جعل خام مربان مؤشراً سعرياً جديداً للنفط، مثل التركيبة الكيميائية، وتوفر مستوى إنتاج ثابت ومستقر، واستقلالية «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

وساهمت عدة عوامل في قصة نجاح خام مربان على مدى عقود، تتمثل في الموثوقية في عمليات الإنتاج والتوريد في أدنوك، بما فيها خام مربان، والنوعية الممتازة والجودة العالية التي يتمتع بها هذا الخام، والطلب العالمي المتنامي عليه.

ومع بداية تداول العقود الآجلة لخام مربان بداية من 29 مارس الحالي، يتوقع ظهور «مربان» على شاشات مؤشرات الأسهم حول العالم، حيث تتميز العقود الآجلة لخام «مربان» بمكانة جيدة تؤهلها لتصبح مؤشراً سعرياً جديداً للنفط، كما توفر «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» تسعيرة مستقبلية مستقلة قائمة على حركة السوق.

كوادر مواطنة

ويعمل في «أدنوك البرية» ما يزيد على 7500 موظف في عمليات الإنتاج لخام مربان، منهم حوالي 65% من مواطني دولة الإمارات، كما أن حقل الرميثة البري، الذي ينتج خام مربان، هو أول منشأة نفطية في الشرق الأوسط تتم إدارتها من قبل الكوادر النسائية، من مهندسات وموظفات أدنوك من المواطنات بنسبة 100%.

ومنذ بدء برنامج أدنوك للقيمة المحلية المضافة في عام 2018، ساهمت مشاريع أدنوك البرية في الحقول البرية المنتجة لخام مربان بإعادة توجيه ما يقرب من 5 مليارات دولار للاقتصاد المحلي لدولة الإمارات، وهذه مساهمة الحقول البرية فقط، بمعدل مساهمة للقيمة المحلية المضافة بلغ 60% في عام 2020.

تداول حر

وفي إطار جهودها لتعزيز مكانة خام مربان وجعله مؤشراً سعرياً موثوقاً في أسواق النفط العالمية، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مؤخراً السماح لعملائها بالتداول الحر لجميع خامات النفط التي تنتجها والتي تشمل «مربان» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو»، في الأسواق العالمية، وذلك ابتداءً من الشهر الأول لتداول العقود الآجلة لخام مربان الجديدة.

وتسهم هذه الخطوة في زيادة الربحية والعائد الاقتصادي وخلق قيمة إضافية لأدنوك وعملائها من خلال زيادة الطلب ورفع قيمة جميع أنواع النفط الذي تنتجه الشركة، وتوفير مرونة أكبر لعملاء أدنوك في إدارة مشترياتهم من النفط الخام وتمكينهم من إدارة مخاطر تقلبات السوق بشكل أفضل.

وتعتزم «بورصة إنتركونتيننتال» (ICE) إطلاق بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وبدء تداول العقود الآجلة لخام مربان، والأدوات المالية المشتقة التي تتم تسويتها نقداً مقابل الفروقات السعرية بين الخامات المختلفة، في 29 مارس 2021، على أن يتم تسعير العقود الآجلة لخام مربان قبل شهرين من التسليم.

وكانت «بورصة إنتركونتيننتال» قد أكدت في فبراير أن عقود مربان الآجلة لشهر يونيو 2021 هي أول العقود التي سيتم تداولها في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وذلك في شهر أبريل 2021 ليتم تسليمها فعلياً في يونيو، ووفقاً لذلك، سيسمح لعملاء أدنوك بإعادة بيع إنتاج أدنوك من خامات النفط في الأسواق العالمية في يونيو 2021.

اتفاقيات جديدة

وقعت أدنوك و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» مؤخراً اتفاقيات جديدة مع شركتي «رونجشنج للبتروكيماويات» و«يونيبك» الصينيتين حول تداول العقود الآجلة لخام مربان المقبل، وذلك عقب توقيع اتفاقيات سابقة مع شركات في الولايات المتحدة الأميركية واليابان، وتم تأسيس «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في «سوق أبوظبي العالمي»، المركز المالي الدولي المرموق الذي يطبق القانون العام الإنجليزي. وتعتبر «بورصة إنتركونتيننتال» (ICE) المشغل الرئيسي لـ «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» والمساهم الرئيسي فيها. وتتعاون أدنوك مع كل من «BP» و«GS Caltex» و«INPEX» و«ENEOS» (المعروفة سابقاً باسم JXTG) و«PetroChina» و«PTT» و«Shell» و«TOTAL» «TOTSA» و«Vitol» و«بورصة إنتركونتيننتال» لإطلاق بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».