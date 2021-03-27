مماشي أبوظبي البحرية.. وجهات للترفيه والفعاليات

رشا طبيلة (أبوظبي)

«مماش ترفيهية»... وجهات سياحية لكل سكان أبوظبي وزوارها، فهي أصبحت جزءاً أساسياً من المشاريع السياحية والعقارية بالإمارة، فكثير من المشاريع الحالية أو قيد الإنشاء تضم مماشي ذات إطلالات بحرية متميزة ومرافق من مطاعم ومقاه وحدائق وملاعب وممرات لممارسة الرياضة وفعاليات متنوعة لتكون متنفساً يعزز من ثقافة المشي ويتيح قضاء أوقات عائلية في الهواء الطلق، لا سيما مع اعتدال الطقس خلال موسمي الشتاء والربيع في الدولة.

فتلك المماشي، لا سيما خلال جائحة كورونا، أصبحت وجهات للسياحة الداخلية، وملاذاً للسكان، وتستمر أبوظبي في إنشائها ضمن مشاريعها قيد الإنشاء أو المستقبلية.

وتربط تلك المماشي بين مرافق ومعالم المشروع السياحي أو العقاري، فهي تربط بين المطاعم والمقاهي والوحدات السكنية وفنادق وشواطئ وحدائق، وغيرها من المعالم ضمن المشروع.

والكثير من مماشي أبوظبي هي عبارة عن مراس لليخوت، ولكنها في نفس الوقت تضم ممرات للمشي لتكون وجهات ترفيهية ورياضية توفر تجارب متعددة من مطاعم ومقاه عالمية ومحلية متنوعة، إلى جانب الرحلات البحرية على القوارب واليخوت، والرياضات البحرية وفي مقدمتها التجديف بقوارب الكاياك، فضلاً عن الفعاليات المتنوعة التي تقام من احتفالات بمناسبات متعددة وأسواق مؤقتة وغيرها.

وتزخر العاصمة بمجموعة من المراسي والمماشي العصرية التي تكون ضمن مشروع سياحي أو عقاري، منها ياس مارينا ومرسى البطين ومرسى القرم الشرقي، وممشى السعديات، ومشروع الواجهة البحرية التابع لمشروع ياس باي في جزيرة ياس الذي سيتم افتتاحه العام الجاري، ومشروع القناة الذي يضم ممشى أيضاً، والذي سيتم افتتاحه العام الجاري، والممشى الذي يُحيط جزيرة المارية، وغيرها من المماشي.

مرسى البطين

وجهات سياحية

يقول راشد العميرة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية «يعتبر إنشاء مماش أو ممرات للمشي ولممارسة النشاطات والرياضة والترفيه، والحدائق، لا سيما على البحر جزءاً أساسياً من مشاريعنا السكنية. والتي أصبحت تعد وجهات سياحية للقاطنين والزوار أيضاً، نظراً لأنها تضم مطاعم ومقاهي ومتاجر مع إطلالات بحرية». ويشير العميرة إلى أن من مشاريعنا الحديثة مشروع ممشى السعديات الممتد على طول 1.4 كيلومتر، ليوفر إلى جانب المباني السكنية ممشى للمشي مع مطاعم ومقاه وشاطئ رملي «سول بيتش» الذي يتيح الفرصة للسكان والزائرين للاستجمام. ويضيف: من مشاريعنا أيضاً مرسى البطين حيث يوفر ممشى مع مقاه ومطاعم متنوعة ليصبح وجهة سياحية للسكان والسياح. ويقول العميرة: تضم مشاريعنا في جزيرة الريم أيضاً مماشي استثنائية ذات إطلالة بحرية.

مرسى القرم الشرقي

ممشى السعديات

ويُعد ممشى السعديات الذي يقع في المنطقة الثقافية بالقرب من متحف اللوفر أبوظبي ومنارة السعديات مشروعاً تطويرياً بوجهة بحرية حصرية، تتألف من خمس قطع أرض، تضم 461 عقاراً سكنياً فاخراً وعدداً من منافذ البيع بالتجزئة، أما مرسى البطين فيقع في واحدة من أقدم المناطق المأهولة في الجزء الغربي من إمارة أبوظبي، مقابل قناة المصفّح، ويستوعب المرسى الغربي أكثر من 300 قارب ويخت، ويضم مجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي المتنوعة المطلة على المياه، إلى جانب الفنادق والشقق السكنية، فضلاً عن مساحات شاسعة منسقة توفر أجواء للاستجمام والترفيه.

ممشى السعديات

جزيرة ياس

ويقول جورجيت سينغ، الرئيس التنفيذي للأصول في«ميرال»: تعد إضافة ممشى يتميز بإطلالة بحرية من العناصر المهمة في المشاريع التي نقوم بتطويرها على جزيرة ياس، والتي تعد أيضاً من عوامل الجذب الرئيسية للعديد من الزوار والمقيمين الذين يبحثون عن وجهات ترفيه واستجمام لا مثيل لها. ويضيف: فمن أهم الأمثلة على ذلك منطقة الواجهة البحرية - إحدى المناطق الرئيسية لمشروع ياس باي - في الجزء الجنوبي من جزيرة ياس، والتي تضم ممشىً بحرياً بطول 3 كيلومترات والذي سيتم افتتاحه العام الجاري.

ويضيف سينغ: ستستضيف الواجهة البحرية نحو 20 مطعماً عالمياً وخمسة مرافق للترفيه والاستجمام.

ويقول سينغ: ستقدم منطقة الواجهة البحرية وجهة سياحية فريدة للسكان والزوار، ومحوراً يربط جميع المرافق الأخرى في ياس باي عبر مسافات قريبة يمكن قطعها سيراً على الأقدام حيث يتواجد هيلتون أبوظبي – جزيرة ياس ذات الخمس نجوم، والاتحاد أرينا ومشاريع سكنية مستقبلية تقع على مقربة منها ضمن منطقة «ذا ريزيدنسز» في ياس باي.

ويشير سينغ إلى أن جزيرة ياس تحتضن كذلك ممشىً مطلا على ياس مارينا، والذي يضم عدة مطاعم ومقاهٍ متنوعة ومرسى لليخوت، ويعد وجهة جاذبة للتنزه والاستمتاع بالأجواء والإطلالات الرائعة المحيطة به.

ياس مارينا

إنجاز الأعمال

وتشكل منطقة الواجهة البحرية النقطة المحورية في مشروع «ياس باي»، حيث تحتضن «الاتحاد أرينا»، وفندق هيلتون ياس باي، وستضم إلى جانب المطاعم 12 حديقة متنوعة، حيث تم إنجاز الأعمال الإنشائية الخارجية للمطاعم، ويجري العمل على التصاميم الداخلية فيها.

ويعد ياس مارينا، في جزيرة ياس، أحد أكثر المراسي الموجودة في دولة الإمارات فخامة ورقياً، حيث يشكل المرسى ملاذاً ترفيهياً ينبض بالحياة، ويقدم عدداً من المطاعم ومراكز اللياقة البدنية والمرافق الترفيهية المتنوعة، ويضم ياس مارينا إلى جانب مرسى اليخوت تسعة مطاعم وردهات مرخصة، ويتميز كل مرفق على طول الواجهة المائية بإطلالات تكشف حلبة مرسى ياس، ومع غياب الشمس تتحول الوجهات، المناسبة للقاءات العائلة والأصدقاء، إلى ملاذ حيوي لتناول الطعام وقضاء أروع السهرات الترفيهية.

ويقدم المكان خيارات واسعة من مرافق الرياضية ومنتجعات صحية، إضافة إلى مراكز الرياضات المائية التي تضم أكاديميات مخصصة للإبحار والتجديف وتقدم خدمات تأجير القوارب، إلى جانب ملاعب الأطفال والنافورة المائية الموسيقية، فضلاً عن العروض الأسبوعية والفعاليات الموسمية التي تجعل من ياس مارينا وجهةً استثنائيةً لا يملّ الزائر من محاولة اكتشافها.

مشروع القناة

مشروع القناة

يعد مشروع القناة الجاري إنشاؤه في أبوظبي، حيث تطوره شركة البركة الدولية للاستثمار عبر نظام الشراكة مع بلدية أبوظبي، الوجهة الترفيهية والسياحية الجديدة بمنطقة بين الجسرين في أبوظبي، حيث يمتد بطول 2.4 كم على خور المقطع، ويضم ممشى للأشخاص والدراجات الهوائية يمتد لمسافة 2800 متر، ويعد مشروع القناة نقلة نوعية للمشاريع الترفيهية والسياحية والخدمية في أبوظبي، حيث يوفر خدمات مناسبة للعائلات والزوار والسياح من مختلف الفئات العمرية. ويضم «القناة»، المتوقع افتتاحه العام الجاري، عدداً من المرافق السياحية المتطورة، حيث يضم مرسى لليخوت، وصالة لألعاب الواقع الافتراضي، ومنطقة سكايت بارك خارجية، ومساحات مجتمعية تهدف لتعزيز التفاعل والترابط الاجتماعي، ومبنى خاصاً بالقوارب، وأول مبنى سينما، وكذلك أكبر أكورايوم بالشرق الأوسط، ومبنى خاصا للأطفال، وأيضاً مبنى يضم مركزاً رياضياً وصحياً، وكذلك مطاعم ومقاهي.

جزيرة السارية

القرم الشرقي

يضمّ مرسى القرم الشرقي أرصفة تستوعب يخوتاً يصل طولها إلى 24 متراً، ويقع المرسى بجوار فندق ومنتجع مرسى القرم الشرقي الذي تديره «أنانتارا» المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم، ويضمّ مطاعم ومقاهي متنوعة، ويتّصل بمنطقة بروميناد القرم الشرقي عبر ممر للمشاة، وهي وجهة معاصرة مفعمة بالحيوية تعجّ بالمطاعم ومراكز السوبرماركت والمقاهي والمتاجر، كما يمكن للزوار أن يستمتعوا بتجارب عديدة تنظّمها الشركات التي تتخذ من مرسى القرم الشرقي مقراً لها، ومنها التجديف بالكاياك وركوب الأمواج وجولات الاستكشاف في غابات القرم، كي تمضي العائلات وعشاق المغامرات أمتع الأوقات.

ممشى المارية

يُحيط بجزيرة المارية ممشى على الواجهة المائية يبلغ طوله 5.4 كم، حيث يوفّر للسكان والعاملين في المكاتب إطلالة بحرية رائعة، وهو أحد أعظم الأصول الطبيعية في جزيرة المارية. فضلاً عن الإطلالات الرائعة المشرفة على أبوظبي، ويستضيف الممشى فعاليات مختلفة كاحتفالات العيد الوطني والأسواق الموسمية وأكبر عرض للألعاب النارية في رأس السنة الجديدة. ويتميّز بمقاه راقية ومطاعم ويمتد الشاطئ الغربي للجزيرة من «كليفلاند كلينك» أبوظبي إلى فندق «فور سيزونز» أبوظبي، ويعد مكاناً مثالياً لممارسة الرياضات ولتناول الوجبات الفاخرة أو لمجرّد قضاء نزهة مميّزة.