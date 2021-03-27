محطات شحن كهربائي فائق السرعة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت شركة أيون لحلول النقل الذكي والمستدام، وهي مشروع مشترك بين شركة «بيئة» والهلال للمشاريع، عدداً من محطات الشحن فائق السرعة في جزيرة ياس بأبوظبي، بقدرة 350 كيلووات، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتلبية الطلب المتزايد في الدولة على البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

والمحطات الجديدة لديها القدرة على شحن المركبات الكهربائية عبر كابل يُربط بوحدة واجهة المستخدم، كما أنها تعمل بنظام الشحن المشترك (CCS ). وتتميز محطات أيون بأنها مجهزة لشحن كافة أنواع المركبات، سواء سيارات أو حافلات وعلى اختلاف علاماتها التجارية، ما يعد ميزة إضافية.

وتعتبر المحطات الجديدة نقلة نوعية وكبيرة، حيث يمكنها شحن المركبة خلال 15 دقيقة في المتوسط، وبالتالي فإنها موفرة للوقت بشكل كبير، أضف إلى ذلك فهي أسرع 25 مرة من المحطات المنزلية التقليدية والتي تصل قدرتها إلى 7 كيلووات فقط.

كما أن المحطات الجديدة توفر في التكاليف المالية وتقلل البصمة الكربونية، ما ينعكس إيجابياً على البيئة. وستعلن الشركة لاحقاً عن موعد افتتاح المحطات بالكامل لاستقبال الزبائن.

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» ورئيس مجلس إدارة شركة أيون: «إن إطلاق محطات الشحن فائق السرعة في العاصمة أبوظبي يعبر عن التزام أيون بتعزيز البنية التحتية الخاصة بالتنقل الذكي والنظيف في الإمارات وسعيها الدؤوب لترسيخ مكانة الدولة في هذا القطاع الواعد.

وتواصل أيون تقدمها وطرحها لمبادرات تخدم التنقل الأخضر، ونحن سعداء بأن نكون أول شركة بالخليج العربي تطرح هذه النوعية فائقة السرعة. وأود الإشارة إلى أن تلك الخطوة ستشجع الناس على استخدام السيارات الكهربائية، بما يخدم البيئة ويقلل التلوث ويسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات للاستدامة».

وعبّر ناصر الشامسي، مدير التنقل المستدام لدى شركة «بيئة» عن سعادته، وأضاف: «نشعر بالفخر والاعتزاز لتدشين هذا الجيل من محطات الشحن فائق السرعة لأول مرة في المنطقة والإمارات، حيث ستوفر لأصحاب السيارات الكهربائية سرعة وكفاءة عالية أفضل من ذي قبل».

تأتي تلك المبادرة في سياق تفاعلنا مع متطلبات وتوجهات سوق السيارات الكهربائية في الإمارات، والذي شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية.

وعلى جانب آخر، ستواصل أيون تعزيز شبكة محطاتها عبر تسخير أحدث التقنيات والمركبات والبنى التحتية بما يخدم قطاع التنقل الكهربائي في دولتنا الغالية».

وأيون هي شركة إماراتية للتنقل الكهربائي، حققت المزيد من الإنجازات خلال سنواتٍ قليلة منذ إطلاقها قبل عدة سنوات، وتتولى الشركة مسؤولية التنقل حسب الطلب عبر تطبيقها الذكي داخل مدينة مصدر في أبوظبي، حيث تمتلك أسطولاً من الحافلات والسيارات الكهربائية وأخرى ذاتية القيادة لخدمة السكان.

يذكر أن أيون أجرت تجربة ناجحة في مدينة الشارقة الجامعية على حافلات نافيا، وكذلك أطلقت أول شبكة من محطات الشحن الكهربائي في إمارة الشارقة.

كما تعمل أيون أيضاً وبالتعاون مع نافيا على الترويج للاستخدام الجماعي للمركبات ذاتية القيادة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولعبت الشركة دوراً مهماً خلال تفشي جائحة كوفيد-19، حيث كرست عدداً من المركبات لنقل الأطباء من منطقة الشارقة الطبية إلى منازل المرضى مجاناً لإجراء فحوص كوفيد-19. كما تساعد أيضاً في دعم الخدمات اللوجستية الطبية لمستشفى الشارقة الجامعي عبر توصيل الأدوية بسرعة وكفاءة عالية.