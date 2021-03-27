«إيه تي إس» ترفع سعتها التخزينية من منتجات الوقود بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة «إيه تي إس تيرمينلز» الهندية المتخصصة بخدمات التخزين وسلاسل الإمداد والتوزيع والنقل والشحن البحري والجوي والأرضي، التي تتخذ من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة مقراً لها، عن رفع السعة التخزينية من المواد الكيميائية السائلة ومنتجات الوقود في مرافق الشركة إلى 72 ألف متر مكعب بدلاً من 42 ألف متر مكعب، كاشفة عن إنجاز المرحلة الثالثة من مشروعها التوسعي في حرة الحمرية، وذلك في مؤشر جديد على جودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الهيئة ومكانتها المتنامية كوجهة رئيسية ومثالية للاستثمارات الأجنبية الراغبة بالتوسع بأسواق المنطقة.

وتفقد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، يرافقه عدد من مسؤولي ومديري المنطقة، المرافق الجديدة للشركة الهندية، واطلعوا على المراحل المختلفة لعملية التوسعة الجديدة، والإجراءات المطبقة لعملية التخزين وفق أفضل المعايير العالمية، مشيدين بالدور المهم الذي تلعبه الشركة في سلاسل الإمداد والتوزيع والنقل والشحن، وبالآليات المبتكرة التي تستخدمها في عملية تخزين المواد الكيميائية السائلة ومنتجات الوقود.

وبلغت القيمة الإجمالية لحجم استثمارات شركة «إيه تي إس تيرمينلز» منذ تأسيسها في حرة الحمرية في العام 2011 وحتى الآن 55 مليون درهم، وتستعد الشركة في العام 2022 لإتمام المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروعها التوسعي الذي سيرفع سعتها التخزينية إلى 100.000 متر مكعب من الوقود والمواد الكيميائية السائلة والزيوت النباتية وغيرها، ويتميز المرفق الجديد للشركة من أحواض التخزين باعتماده أحدث المواصفات العالمية، ويدار آلياً بالكامل، مع أنظمة مراقبة وتحميل فعالة من الجيل الجديد للخزانات، ونظام قياس الخزان، ونظام آلي لمكافحة الحرائق، ومراقبة أمنية متواصلة على مدار الساعة.