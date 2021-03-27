بيع "منزل المريخ" مقابل نصف مليون دولار

الـ"Metaverse" عبارة عن امتداد افتراضي لعالمنا، وفيه، يتم شراء قطع الأراضي الافتراضية، والإتجار بها، وبناء المنازل، والأعمال الرقمية.

و"Mars House"، وهو أول منزل رقمي برمز غير قابل للاستبدال "Non-Fungible Token"، بيع مؤخراً مقابل أكثر من 500 ألف دولار.



وتصدرت الأعمال ذات رموز غير قابلة للاستبدال عناوين الأخبار مؤخراً، وتسمح ببيع الفن الرقمي، وأشياء أخرى مثل الرسومات، أو الموسيقى عبر الإنترنت.

يُعد "NFT" رمزاً رقمياً مشفراً بتوقيع الفنان على "البلوك تشين"، وهو دفتر يعد ركيزة العملات المشفرة مثل "بيتكوين"، ويسمح بالتحقق من الأصالة والملكية.

بيع "منزل المريخ" مقابل نصف مليون دولار

وللحصول على العمل الفني، دفع المالك الجديد للفنانة الرقمية، كريستا كيم، 288 عملة "إيثر"، وهي عملة مشفرة تعادل 514،557.79 دولار.

في المقابل، سيتلقى المشتري ملفات ثلاثية الأبعاد لتحميلها على برنامج "Metaverse" الخاص به.

وبحسب موقع «CNN بالعربية»، قالت كيم إن المفهوم وراء المنزل "مستوحى من الإغلاق خلال الجائحة".

ويُمثل "Mars House" الجيل القادم من الرموز غير القابلة للاستبدال، وهي علامة على ما سيأتي في ظل دخولنا مستقبلاً مرتبطاً بالواقع المُعزز "AR".

وقالت كيم: "الفن، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعملات المشفرة ... أصبحت هذه التغييرات الشاملة، والأفكار التي تتمحور حول كيفية عيشنا مع الأصول الرقمية حقيقة، وهي ستخلق نقلة نوعية عالمية".

وبعد تقييدنا بسبب "كوفيد-19"، نحتاج إلى المزيد من الأفكار المبتكرة التي تتمحور حول كيفية تمكن بيئاتنا الداخلية من معالجتنا، إذ أصبحت الصحة العقلية مصدر قلق رئيسي للجميع، وفقاً لما قالته الفنانة.

بيع "منزل المريخ" مقابل نصف مليون دولار

وقالت الفنانة إنها تعاونت مع الموسيقي، جيف شرودر، من "The Smashing Pumpkins"، للعمل على موسيقى هادئة ترافق العمل.

واُجريت عملية البيع الأسبوع الماضي بشكلٍ يجعل هذه الفترة شهراً قياسياً للرموز غير القابلة للاستبدال.

ويوم الإثنين، باع الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي، أول تغريدة على الإطلاق كرمز غير قابل للاستبدال مقابل 2.9 مليون دولار.

ونُشرت التغريدة في 21 مارس من عام 2006.

وفي 11 مارس، بيع أول عمل فني برمز غير قابل للاستبدال مقابل 69 مليون دولار.

ووضع ذلك الفنان وراء العمل، الذي يُعرف بـ"Beeple"، على مقربة من أغلى الفنانين الذين لا يزالون على قيد الحياة.