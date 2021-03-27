غرفة الشارقة وسفارة كوسوفو يرصدان الفرص الاستثمارية

الشارقة(الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية كوسوفو لدى الدولة، سبل تقوية أطر التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل، ورصد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بين الشارقة وكوسوفو، بما يُعزز العلاقات الثنائية ويدعم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً، عوني عريفي سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة بمقر الغرفة، وذلك بحضور رغدة حمد تريم عضو مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من مسؤولي الغرفة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التواصل بين الغرفة والسفارة لفتح مجالات تعاون خاصة بقطاعات الزراعة والأغذية وتجارة التجزئة، إلى جانب متابعة أبرز المعارض والفعاليات في البلدين، وأهمية تنظيم ملتقيات مشتركة تجمع رجال الأعمال، للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية، وإمكانية التعاون والشراكة بين المستثمرين.